Η Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) λανσάρει μάρκα εσωρούχων -η εταιρεία πήρε 1 δισ. δολάρια από τον Τζεφ Μπέζος- εν μέσω φημών ότι πρόκειται να γίνει το επόμενο κορίτσι του Μποντ. Η 27χρονη σταρ του «Euphoria» απασχόλησε πρόσφατα τα διεθνή μέσα με την παρουσία της στον γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ, στη Βενετία της Ιταλίας, παρόλο που δεν είναι φίλη με το ζευγάρι.

Φαίνεται όμως ότι το νέο πρότζεκτ μπορεί -εν μέρει- να είναι ο λόγος, καθώς ο Μπέζος και η σύζυγός του φέρονται να έχουν «επενδύσει» στο εγχείρημά της, σύμφωνα με το «Us Weekly». Πηγή αποκάλυψε στο μέσο ότι η υποψήφια για Emmy ηθοποιός λανσάρει μια σειρά εσωρούχων λόγω των φημών ότι πρόκειται να γίνει «Bond Girl».

Η σειρά εσωρούχων υποστηρίζεται από τον Ben Schwerin, συνέταιρο στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Coatue, σύμφωνα με το «Puck». Η εταιρεία είχε πρόσφατα μια επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τον Μπέζος και τον επίσης τεχνολογικό γίγαντα, Michael Dell, μέσω του Coatue Innovation Fund.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία χώρισε πρόσφατα με τον αρραβωνιαστικό της Jonathan Davino, έκανε αισθητή την παρουσία της στο γαμήλιο πάρτι του ζευγαριού. Η ηθοποιός του «White Lotus» εθεάθη να χορεύει με τον Τομ Μπρέιντι στη δεξίωση, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Την επόμενη ημέρα, η ηθοποιός απόλαυσε μια χαλαρή βόλτα με τον Τομ Μπρέιντι και τον Ορλάντο Μπλουμ, ο οποίος χώρισε πρόσφατα με την Κέιτι Πέρι. Οι «κακές γλώσσες» λένε ότι η παρουσία της στον γάμο ήταν μια επίδειξη σεβασμού προς το μελλοντικό της αφεντικό, τον Τζεφ Μπέζος.

