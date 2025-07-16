Χάιντι Κλουμ: Πάλι μας «κολάζει» με το μικροσκοπικό string μπικίνι της - Δείτε το σέξι λίκνισμά της και την πασαρέλα… (video-φωτό)

Η Χάιντι Κλουμ (Heidi Klum) απολαμβάνει τον έρωτα με τον σύζυγό της, Tom Kaulitz. Το ζευγάρι κάνει διακοπές -σε προορισμό που δεν έχει αποκαλύψει- και φαίνεται να περνάει πολύ καλά. Οι δυο τους φιλιούνται παθιασμένα, χορεύουν και ερωτοτροπούν στην παραλία, ενώ λίγο μετά απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα.

Μάλιστα, το διάσημο μοντέλο θέλει να συμπαρασύρει και τους θαυμαστές μαζί της στο… όνειρο που ζει, γι’ αυτό «ανεβάζει» βίντεο και φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Είναι άλλη μια μέρα για εσένα και εμένα στον παράδεισο», έγραψε η Κλουμ στην ανάρτησή της, την οποία συνοδεύει με ένα τραγούδι του Phil Collins.

Πριν από λίγο καιρό, η Κλουμ «ανέβασε» και πάλι τη θερμοκρασία στα ύψη όταν μας έδειξε τις ικανότητές της στην κηπουρική με ένα «καυτό» βίντεο που δημοσίευσε στα social media. Η Κλουμ πότιζε τα φυτά χορεύοντας. Μάλιστα, το πότισμα και το λίκνισμά της γινόταν υπό τους ήχους της επιτυχίας «Sports Car» του Tate McRae.

Η Κλουμ είναι γέννημα θρέμμα της Δυτικής Γερμανίας, αφού γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γκλάντμπαχ, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κολονία. Ο πρώην άγγελος της Victoria's Secret παρουσιάζει συχνά-πυκνά τη… γυμνή της αλήθεια. Εκτός από «βασίλισσα της πασαρέλας», επιτυχημένη τηλεοπτική περσόνα με πολυετή παρουσία στο «Next Top Model», το «Project Runway», για το οποίο μάλιστα τιμήθηκε με βραβείο Emmy το 2013, και το «Αμερική έχεις ταλέντο», είναι και δαιμόνια επιχειρηματίας. «Εμπορεύεται» τον εαυτό της και συνάπτει προσοδοφόρες συνεργασίες με πολλές εταιρείες.

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr, Instagram)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.