Τζένιφερ Άνιστον: Με κοιλιακούς-φέτες φωτογραφήθηκε η ηθοποιός

Η Τζένιφερ Άνιστον -πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία- αποτελεί συχνά αντικείμενο θαυμασμού για τη φυσική της κατάσταση, ειδικά όσο περνούν τα χρόνια. Η ηθοποιός -με τους κοιλιακούς-φέτες- φωτογραφήθηκε για μια νέα καμπάνια για το σύστημα γυμναστικής Pvolve.

Η συνεργασία της με το συγκεκριμένο «brand» έχει παίξει κεντρικό ρόλο στη νέα της ρουτίνα γυμναστικής. Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε η ηθοποιός στο Instagram, η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς «Φιλαράκια» πόζαρε κρατώντας βάρη, γυμνάστηκε μπροστά στην κάμερα και έκανε πλάκες με τους φίλους της.

Για μεγάλο διάστημα, η ηθοποιός ακολουθούσε το κλασικό «Hollywood fitness» μοντέλο: έντονα cardio, πολύωρα spinning sessions, και προγράμματα υψηλής έντασης. Όμως το σώμα της, όπως παραδέχτηκε η ίδια, «άρχισε να φωνάζει». «Έπρεπε να σταματήσω να τιμωρώ το σώμα μου. Δεν ήθελα πια να νιώθω εξάντληση μετά την προπόνηση, αλλά ενέργεια», είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της στο «Women’s Health».

Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας την οδήγησε στην Pvolve: ένα πρόγραμμα χαμηλής έντασης που συνδυάζει στοιχεία φυσικοθεραπείας, pilates και λειτουργικής ενδυνάμωσης. Από τότε, η Άνιστον δηλώνει ότι η σχέση της με τη γυμναστική «ξαναγεννήθηκε». Η ηθοποιός χρησιμοποιεί εξοπλισμό όπως το P.ball (για σταθερότητα), το P.band (για ενδυνάμωση ώμων) και sliders που ενεργοποιούν τις μικρές μυϊκές ομάδες. Οι κινήσεις της θυμίζουν περισσότερο χορό. «Όταν τελειώνω, δεν νιώθω κουρασμένη. Νιώθω ευγνωμοσύνη», αναφέρει η ίδια.

Επίσης, η ηθοποιός έχει εγκαταλείψει τις αυστηρές δίαιτες. Ξεκινά τη μέρα της με ζεστό νερό, λεμόνι και λίγη κανέλα, ενώ προτιμά πρωινά πλούσια σε πρωτεΐνη -smoothie ή αυγά με αβοκάντο. Ακολουθεί ένα μοντέλο διαλειμματικής νηστείας, δηλαδή ένα πρότυπο διατροφής που εναλλάσσει περιόδους κατά τις οποίες επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού με περιόδους νηστείας, κατά τις οποίες επιτρέπονται μόνο ροφήματα χωρίς θερμίδες, όπως νερό, καφέ ή τσάι χωρίς ζάχαρη. Επίσης, η Άνιστον αποφεύγει τη ζάχαρη χωρίς να «τιμωρεί» τον εαυτό της για ένα κομμάτι πίτσα ή ένα ποτήρι κρασί. «Η ζωή είναι απόλαυση», λέει με νόημα. Η γυμναστική δεν χρειάζεται να είναι αγώνας ενάντια στον χρόνο. Μπορεί να είναι συμμαχία με αυτόν.

