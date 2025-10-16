Νταϊάν Κίτον: Από πνευμονία πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton). Η ηθοποιός πέθανε από πνευμονία το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «People».

«Η οικογένεια Κίτον είναι πολύ ευγνώμων για τα εξαιρετικά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη μας Νταϊάν, η οποία απεβίωσε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου 2025», δήλωσε η οικογένεια.

«Αγαπούσε τα ζώα της και ήταν σταθερή στην υποστήριξή της προς την κοινότητα των αστέγων, οπότε οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν ένα υπέροχος τρόπος για να την τιμήσετε», πρόσθεσε η οικογένειά της.

Diane Keaton’s cause of death revealed days after star’s shocking passing https://t.co/AHNFW3gE1m pic.twitter.com/TaaNp2nqoH — New York Post (@nypost) October 16, 2025

Ένας φίλος της ηθοποιού ανέφερε στο μέσο ότι η υγεία της Νταϊάν Κίτον επιδεινώθηκε «πολύ ξαφνικά» και απροσδόκητα τους τελευταίους μήνες, χαρακτηρίζοντάς το «σπαρακτικό για όλους όσοι την αγαπούσαν». Αν και η ηθοποιός επέλεξε να κρατήσει μυστική τη «μάχη» της με την υγεία, υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στη ζωή της. Τον Μάρτιο, η Κίτον προσπάθησε να πουλήσει το «σπίτι των ονείρων της» στο Λος Άντζελες για 29 εκατομμύρια δολάρια, παρά το γεγονός ότι είχε δηλώσει ότι σχεδίαζε να παραμείνει εκεί μόνιμα.

Περπατούσε καθημερινά με τον σκύλο της στη γειτονιά της, στο Μπρέντγουντ, σύμφωνα με άλλη πηγή που μίλησε στο μέσο, αλλά δεν είχε εμφανιστεί τους τελευταίους δύο μήνες. Η τελευταία ανάρτηση της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού στο Instagram ήταν τον Απρίλιο, όπου φαινόταν υγιής και ευτυχισμένη, ενώ αγκάλιαζε τον σκύλο της, Ρέτζι.

Diane Keaton’s family thank fans for ‘love and support’ and reveal cause of death https://t.co/goRdC8qU8Y pic.twitter.com/BLe2mHRpBA — The Independent (@Independent) October 16, 2025

Η Κίτον δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά είχε μια σχέση -με διαλείμματα- με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Νονό», Αλ Πατσίνο, για σχεδόν δύο δεκαετίες, πριν χωρίσουν το 1990. Επίσης, είχε σχέσεις με τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν και τον ηθοποιό Γουόρεν Μπίτι. Υιοθέτησε δύο παιδιά στα 50 της. Σε συνέντευξή της, η ηθοποιός είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τον φόβο της ότι δεν θα είναι εκεί για τα παιδιά της καθώς μεγαλώνει.

«Έχω πλήρη συνείδηση ότι ο πατέρας μου πέθανε όταν ήταν 68 ετών και η μητέρα μου ήταν στα 70 της όταν άρχισε να χάνει τις διανοητικές της ικανότητες. Όταν σκέφτομαι τα παιδιά μου στα 20 και 30 τους, και εμένα στα 70 και 80 μου, ανησυχώ σίγουρα για αυτό. Θέλω να είμαι εκεί για αυτά.

Θέλω το σώμα και το μυαλό μου να παραμείνουν δυνατά και να μοιραστώ όλα αυτά τα μαθήματα ζωής. Αλλά ξέρω, επίσης, ότι πρέπει να έχουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία να μάθουν μόνα τους», είχε πει η ηθοποιός.

Από αύριο 17 Οκτωβρίου και για μία εβδομάδα, οι κινηματογράφοι AMC θα επαναπροβάλουν τις θρυλικές ταινίες «Annie Hall» και «Something's Gotta Give» προς τιμήν της, σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας στο Facebook. Σημειώνεται ότι η Κίτον το 1978 κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Annie Hall» σε σκηνοθεσία Γούντι Άλεν, ενώ στη ρομαντική κομεντί του 2003, «Something's Gotta Give», πρωταγωνίστησε μαζί με τους Τζακ Νίκολσον, Κιάνου Ριβς και Αμάντα Πιτ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.