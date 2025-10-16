Το σόου της Victoria's Secret τα είχε όλα: Λάμψη, διάσημα «αγγελάκια» και πολύ… γυμνό (video-φωτό)

Η πιο διάσημη μάρκα εσωρούχων στον κόσμο -ή τουλάχιστον η κάτοχος αυτού του τίτλου για μερικές δεκαετίες- η Victoria’s Secret επέστρεψε στις πασαρέλες της, αφού είχε κάνει μία «παύση» το 2019. Μια επίδειξη, η οποία, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, τα είχε «όλα»: λάμψη, διάσημα «αγγελάκια» και υπέροχες μουσικές στιγμές.

Οι αδερφές Χαντίντ, Μπέλα και Τζίτζι, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και πολλά άλλα μοντέλα εντυπωσίασαν με τις… γυμνές εμφανίσεις τους. Στη σκηνή είδαμε τους TWICE, Karol G, Missy Elliot και Madison Beer, ενώ το σόου ήταν μια υπέροχη σύγκρουση νοσταλγίας και νέας ενέργειας.

Το σόου φέτος σηματοδότησε μια στροφή της εταιρείας προς μια πιο ρεαλιστική και σύγχρονη εικόνα της γυναικείας ομορφιάς. Αντί για το κλασικό, υπερβολικά σεξουαλικό ύφος του παρελθόντος, η Victoria’s Secret παρουσίασε μια πιο αυθεντική και δυναμική προσέγγιση, προβάλλοντας τη διαφορετικότητα σε σώματα, φυλές και προσωπικότητες.

Η Μπέλα Χαντίντ έκανε μια μεγαλοπρεπή επιστροφή στο σόου, λίγες ημέρες μετά τη νοσηλεία της και τη «μάχη» της με τη νόσο του Lyme. Η Μπέλα, μαζί με τη μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, και τον αδελφό της έχουν διαγνωστεί με τη νόσο, κάτι που άλλαξε ριζικά τη ζωή τους. Σε πρόσφατες δηλώσεις και αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπέλα μίλησε ανοιχτά για τα χρόνια πάθησης και τους αόρατους αγώνες που έδωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Και η αδερφή της, Τζίτζι Χαντίντ, έλαμψε στην πασαρέλα ως ένας «άγγελος» με τα λευκά φτερά της. Ωστόσο, και η δεύτερη εμφάνισή της ήταν εξαιρετική.

Ξεχωριστή ήταν και η εμφάνιση της εγκυμονούσας Τζάσμιν Τόουκς, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria's Secret.

Εκθαμβωτική και η Κάντις Σουάνπολ (Candice Swanepoel) με την εταιρεία να προειδοποιεί: «Βρείτε κάτι να κρατηθείτε».

Μέσα στη λάμψη των φτερών και των σουτιέν με παγιέτες -και όχι μόνο- εντυπωσιακές ήταν και οι εμφανίσεις των: Αντριάνα Λίμα, Αλεσάντρα Αμπρόσιο, Ιρίνα Σάικ και Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

H Αντριάνα Λίμα

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο

Η Ιρίνα Σάικ

H Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Τα φτερά, οι στρας και οι πολυτελείς δημιουργίες παρέμειναν στο επίκεντρο, αποδεικνύοντας ότι η Victoria’s Secret μπορεί να εξελίσσεται χωρίς να χάνει τη μαγεία της. Η επιστροφή του σόου αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα αναγέννησης για το brand, αλλά και για τη βιομηχανία της μόδας συνολικά: μια υπενθύμιση ότι η λάμψη και η ενδυνάμωση μπορούν να συνυπάρξουν πάνω στην ίδια πασαρέλα.

Πηγή: skai.gr

