Το σόου της Victoria's Secret τα είχε όλα: Λάμψη, διάσημα «αγγελάκια» και πολύ… γυμνό (video-φωτό)

Οι αδερφές Χαντίντ, Μπέλα και Τζίτζι, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και πολλά άλλα μοντέλα εντυπωσίασαν με τις… γυμνές εμφανίσεις τους

Victoria's Secret

Η πιο διάσημη μάρκα εσωρούχων στον κόσμο -ή τουλάχιστον η κάτοχος αυτού του τίτλου για μερικές δεκαετίες- η Victoria’s Secret επέστρεψε στις πασαρέλες της, αφού είχε κάνει μία «παύση» το 2019. Μια επίδειξη, η οποία, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, τα είχε «όλα»: λάμψη, διάσημα «αγγελάκια» και υπέροχες μουσικές στιγμές.

Οι αδερφές Χαντίντ, Μπέλα και Τζίτζι, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και πολλά άλλα μοντέλα εντυπωσίασαν με τις… γυμνές εμφανίσεις τους. Στη σκηνή είδαμε τους TWICE, Karol G, Missy Elliot και Madison Beer, ενώ το σόου ήταν μια υπέροχη σύγκρουση νοσταλγίας και νέας ενέργειας. 

Victoria's Secret

Το σόου φέτος σηματοδότησε μια στροφή της εταιρείας προς μια πιο ρεαλιστική και σύγχρονη εικόνα της γυναικείας ομορφιάς. Αντί για το κλασικό, υπερβολικά σεξουαλικό ύφος του παρελθόντος, η Victoria’s Secret παρουσίασε μια πιο αυθεντική και δυναμική προσέγγιση, προβάλλοντας τη διαφορετικότητα σε σώματα, φυλές και προσωπικότητες. 

Η Μπέλα Χαντίντ έκανε μια μεγαλοπρεπή επιστροφή στο σόου, λίγες ημέρες μετά τη νοσηλεία της και τη «μάχη» της με τη νόσο του Lyme. Η Μπέλα, μαζί με τη μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, και τον αδελφό της έχουν διαγνωστεί με τη νόσο, κάτι που άλλαξε ριζικά τη ζωή τους. Σε πρόσφατες δηλώσεις και αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπέλα μίλησε ανοιχτά για τα χρόνια πάθησης και τους αόρατους αγώνες που έδωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μπέλα Χαντίντ

Μπέλα Χαντίντ

Και η αδερφή της, Τζίτζι Χαντίντ, έλαμψε στην πασαρέλα ως ένας «άγγελος» με τα λευκά φτερά της. Ωστόσο, και η δεύτερη εμφάνισή της ήταν εξαιρετική.

Victoria's Secret

Victoria's Secret

Ξεχωριστή ήταν και η εμφάνιση της εγκυμονούσας Τζάσμιν Τόουκς, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria's Secret. 

Victoria's Secret

Εκθαμβωτική και η Κάντις Σουάνπολ (Candice Swanepoel) με την εταιρεία να προειδοποιεί: «Βρείτε κάτι να κρατηθείτε».

Victoria's Secret

Victoria's Secret

Μέσα στη λάμψη των φτερών και των σουτιέν με παγιέτες -και όχι μόνο- εντυπωσιακές ήταν και οι εμφανίσεις των: Αντριάνα ΛίμαΑλεσάντρα ΑμπρόσιοΙρίνα Σάικ και Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

H Αντριάνα Λίμα

H Αντριάνα Λίμα

H Αντριάνα Λίμα

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο

Η Ιρίνα Σάικ

Η Ιρίνα Σάικ

H Έμιλι Ραταϊκόφσκι

H Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Τα φτερά, οι στρας και οι πολυτελείς δημιουργίες παρέμειναν στο επίκεντρο, αποδεικνύοντας ότι η Victoria’s Secret μπορεί να εξελίσσεται χωρίς να χάνει τη μαγεία της. Η επιστροφή του σόου αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα αναγέννησης για το brand, αλλά και για τη βιομηχανία της μόδας συνολικά: μια υπενθύμιση ότι η λάμψη και η ενδυνάμωση μπορούν να συνυπάρξουν πάνω στην ίδια πασαρέλα.

