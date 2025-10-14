Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο η Τζένιφερ Άνιστον αποφάσισε να μην υιοθετήσει παιδιά μετά από μια 20ετή μάχη για να αποκτήσει μωρό, η οποία έληξε πριν από αρκετά χρόνια και μετά από αρκετές προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

«Υπάρχει ένα σημείο όπου είναι σαν να είναι εκτός του ελέγχου μου. Δεν υπάρχει -κυριολεκτικά- τίποτα που να μπορώ να κάνω γι’ αυτό», εξήγησε η 56χρονη ηθοποιός της σειράς «Φιλαράκια» στο podcast «Armchair Expert». «Όταν οι άνθρωποι λένε, ‘’Μα μπορείς να υιοθετήσεις’’, δεν θέλω να υιοθετήσω. Θέλω το δικό μου DNA σε ένα μικρό άτομο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, εγωιστικός ή όχι, ό,τι και αν είναι, το θέλω».

Η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία έχει αποδεχτεί την υπογονιμότητά της, συνέχισε: «Απλά δεν ήταν στα σχέδια, όποια και αν ήταν αυτά... Είναι πολύ συγκινητικό, ειδικά τη στιγμή που οι γιατροί λένε ‘’Αυτό ήταν’’, γιατί είναι μια περίεργη στιγμή όταν συμβαίνει αυτό».

Η διάσημη ηθοποιός, επίσης, θυμήθηκε τις «στιγμές» που σκέφτηκε ότι αυτή και οι προηγούμενοι σύντροφοί της «θα έκαναν καλά παιδιά», αλλά η «στιγμή» συνήθως περνούσε μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, όπως παραδέχτηκε. Η ίδια είχε γράψει ένα άρθρο στη «Huffington Post» με τίτλο «Fed Up», το 2016: «Είμαστε ολοκληρωμένοι με ή χωρίς σύντροφο, με ή χωρίς παιδί», είχε αναρωτηθεί τότε η Άνιστον.

«Δεν γνώριζαν την ιστορία μου, ούτε τι είχα περάσει τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να δημιουργήσω μια οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω έξω και δεν τους λέω τα ιατρικά μου προβλήματα», αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξή της στο «Harper's Bazaar».

«Αυτό δεν αφορά κανέναν. Αλλά έρχεται μια στιγμή που δεν μπορείς να μην το ακούσεις – την αφήγηση για το πώς δεν θα κάνω παιδί, δεν θα έχω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια, εργασιομανής. Με επηρεάζει – είμαι απλά ένας άνθρωπος. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Γι' αυτό σκέφτηκα, ‘’Τι στο διάολο;’’».

Και είναι αλήθεια ότι η ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές δημοσίως για τις προσπάθειές της να γίνει μητέρα: για τις δυσκολίες, τις προσδοκίες, αλλά και για το πώς η κοινωνία αντιμετωπίζει το θέμα της τεκνοποίησης. Ωστόσο, όσο μεγαλώνει, όπως εξηγεί, τόσο λιγότερο νιώθει την ανάγκη να «διορθώσει μια ψευδή αφήγηση».

Η Τζένιφερ Άνιστον ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005. Χώρισαν όταν ο ηθοποιός γνώρισε την Αντζελίνα Τζολί στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith». Το 2022, η Τζένιφερ αποκάλυψε με τραγικό τρόπο ότι είχε προσπαθήσει -χωρίς επιτυχία- να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση και παραδέχτηκε ότι ευχόταν να είχε καταψύξει τα ωάριά της χρόνια νωρίτερα.



