Τομ Κρουζ-Άνα ντε Άρμας: Χώρισαν μετά από 9 μήνες σχέσης

Ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) και η Άνα ντε Άρμας (Ana de Armas) χώρισαν μετά από μια σχέση εννέα μηνών. Ο 63χρονος σταρ του Χόλιγουντ, του οποίου η πρώην σύζυγος Νικόλ Κίντμαν χώρισε πρόσφατα από τον Κιθ Έρμπαν, και η ηθοποιός ακολουθούν πλέον χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, αφού συνειδητοποίησαν ότι «η σπίθα είχε σβήσει», σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun».

Πηγή κοντά στο ζευγάρι δήλωσε: «Ο Τομ και η Άνα πέρασαν όμορφα μαζί, αλλά η σχέση τους έφτασε στο τέλος της». Και πρόσθεσε: «Θα παραμείνουν καλοί φίλοι, αλλά δεν είναι πια ζευγάρι. Απλά, συνειδητοποίησαν ότι δεν θα τα κατάφερναν και ότι είναι καλύτερα να μείνουν φίλοι.

Η σπίθα μεταξύ τους είχε σβήσει, αλλά εξακολουθούν να κάνουν παρέα και έχουν συμπεριφερθεί πολύ ώριμα. Έχει ήδη πάρει ρόλο στην επόμενη ταινία του, οπότε θα συνεχίσουν να συνεργάζονται».

Η είδηση για τον χωρισμό τους ήρθε λίγο μετά την εμφάνιση της Άνα ντε Άρμας με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Top Gun: Maverick», Μάιλς Τέλερ, σε ένα γυμναστήριο στη Σάντα Μόνικα. Ο σταρ του Χόλιγουντ και η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για σχέση τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν φωτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου στο Λονδίνο.

Ana de Armas and Miles Teller at the gym in Los Angeles. pic.twitter.com/INUOfZnGQS — 📸 (@metgalacrave) October 13, 2025

Όταν η ντε Άρμας και ο Κρουζ εντοπίστηκαν για πρώτη φορά μαζί, μια πηγή είπε στο «People» ότι ήταν σε δείπνο με τους ατζέντες τους «συζητώντας πιθανές μελλοντικές συνεργασίες» και σημείωσε τότε ότι οι ηθοποιοί «δεν φαινόταν να έχουν ρομαντική σχέση, απλά ήταν φίλοι».

Ana de Armas and Tom Cruise step out together, confirming their relationship publicly. https://t.co/dxQkQV890W — cinesthetic. (@TheCinesthetic) July 29, 2025

Φωτογραφήθηκαν ξανά μαζί αρκετές φορές, μεταξύ άλλων, όταν έφευγαν από το πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Λονδίνο στις 3 Μαΐου και κατά τη διάρκεια μιας βόλτας σε πάρκο της βρετανικής πρωτεύουσας λίγες μέρες νωρίτερα, την ημέρα των 37ων γενεθλίων της ηθοποιού. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι εξόδους του ζευγαριού περιλάμβαναν ένα ταξίδι με γιοτ στην Ισπανία και, πιο πρόσφατα, μια συναυλία των Oasis στο στάδιο Wembley, του Λονδίνου.

Σε κάθε περίπτωση, η είδηση χωρισμού στέλνει ένα μήνυμα ότι, ακόμη και στις πιο λαμπερές σχέσεις του Χόλιγουντ, η χημεία και η διάρκεια δεν είναι δεδομένα.

