Αυτό που όλο το Χόλιγουντ σιγοψιθύριζε εδώ και καιρό, φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται: Ο Τομ Κρουζ είναι ζευγάρι με την Ισπανοκουβανή ηθοποιός Ανα ντε Άρμας και μάλιστα ετοιμάζονται για το επόμενο «μεγάλο βήμα», σύμφωνα με την Daily Mail.

Η καστανή καλονή Ana de Armas έχει κλέψει την καρδιά του Τομ Κρουζ

Η βρετανική ταμπλόιντ εξασφάλισε φωτογραφίες του ζευγαριού από την πρόσφατη επίσκεψή τους στο Λονδίνο. Σε αυτές ο 62χρονος σταρ του Mission Impossible φαίνεται σε ένα ελικοδρόμιο με την 37χρονη αγαπημένη του, ενώ φωτογραφίες τους δείχνουν μέσα στο ελικόπτερο με τον Κρουζ να πιλοτάρει και την ντε Άρμας, χαλαρή και χαμογελαστή δίπλα του.

Μάλιστα, πηγές κοντά στο ζευγάρι δήλωσαν στην Daily Mail ότι οι δυο τους ήρθαν πολύ κοντά τις τελευταίες εβδομάδες και η σχέση τους έχει και τις «ευλογίες» της Πενέλοπε Κρουζ, της διάσημης ηθοποιού με την οποία είχε σχέση στο (μακρινό) παρελθόν ο Τομ Κρουζ.

Τώρα, ο χολιγουντιανός σταρ ετοιμάζεται να παρουσιάσει την νέα αγαπημένη του δημοσίως, στο 78ο Φεστιβάλ των Κανών στις 14 Μαΐου, όπου θα κάνει πρεμιέρα η νέα του ταινία, Mission: Impossible – The Final Reckoning.

