Το παρών στο πάρτι γενεθλίων της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, στην Αίγλη Ζαππείου, έδωσαν το βράδυ της Δευτέρας οι νεόνυμφοι Νικόλαος Ντε Γκρες και Χρυσή Βαρδινογιάννη, στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τον γάμο τους τον Φεβρουάριο

Το ζευγάρι – που πέρασε το Πάσχα στην Πάτμο – εμφανίστηκε ευδιάθετο και χαμογελαστό, ντυμένοι και οι δύο απλά αλλά κομψά.

Μάλιστα, ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο αδερφός του Νικόλαου, Παύλος Ντε Γκρες.

Πηγή: skai.gr

