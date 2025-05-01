Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζεύγους Ντε Γκρες –Βαρδινογιάννη μετά τον γάμο 

Το ζευγάρι ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους του πάρτι γενεθλίων της Υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, στην Αίγλη Ζαππείου

Ντε Γκρες – Βαρδινογιάννη

Το παρών στο πάρτι γενεθλίων της  Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη,  στην Αίγλη Ζαππείου, έδωσαν το βράδυ της Δευτέρας οι νεόνυμφοι Νικόλαος Ντε Γκρες και Χρυσή Βαρδινογιάννη, στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τον γάμο τους τον Φεβρουάριο

Το ζευγάρι – που πέρασε το Πάσχα στην Πάτμο – εμφανίστηκε ευδιάθετο και χαμογελαστό, ντυμένοι και οι δύο απλά αλλά κομψά. 

Μάλιστα, ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο αδερφός του Νικόλαου, Παύλος Ντε Γκρες. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νικόλαος Ντε Γκρες Χρυσή Βαρδινογιάννη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark