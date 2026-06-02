Μπαχάμες: Βρέθηκαν τα ναυάγια που συνδέονται με τους αληθινούς πειρατές της Καραϊβικής

Τα πρώτα ναυάγια που συνδέονται άμεσα με τους πραγματικούς πειρατές της Καραϊβικής, εντόπισε στις Μπαχάμες μια διεθνής επιστημονική ομάδα, υπό τη συνδιεύθυνση Βρετανού θαλάσσιου αρχαιολόγου.

Το ιστορικό κρησφύγετο

Μεταξύ του 1690 και του 1720, διαβόητοι πειρατές όπως ο Μαυρογένης (Blackbeard) και ο Κάλικο Τζακ Ράκαμ (Calico Jack Rackham) είχαν μετατρέψει το Νασάου, στο νησί Νιου Πρόβιντενς, σε ορμητήριο. Εκεί σχεδίαζαν τις επόμενες επιδρομές τους στις ανοιχτές θάλασσες και μοίραζαν τα λάφυρά τους, σύμφωνα με τον Guardian.

Έπειτα από την πρώτη επίσημη άδεια που δόθηκε ποτέ για κατάδυση στην κλειστή ζώνη του λιμανιού του Νασάου, η αποστολή εντόπισε έξι ναυάγια. Τα τρία από αυτά χρονολογούνται στη «χρυσή εποχή της πειρατείας».

Τα ευρήματα που μιλούν για τη δράση τους

Οι πειρατές ήταν γνωστό ότι κατέστρεφαν τα αποδεικτικά στοιχεία των εγκλημάτων τους βάζοντας φωτιά στα πλοία που είχαν καταλάβει, αφού πρώτα είχαν λεηλατήσει το πολύτιμο φορτίο, τα κανόνια και τον εξοπλισμό τους. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν απανθρακωμένο ξύλινο σκελετό, ο οποίος ήταν ακόμη βυθισμένος κάτω από έναν σωρό πέτρινου έρματος.

Τα περιστρεφόμενα κανόνια, δηλαδή τα κανόνια που ήταν τοποθετημένα σε άξονα, αποτελούσαν το όπλο των πειρατών για να προκαλούν πανικό στα εχθρικά καταστρώματα. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα τέτοιο ακριβώς δείγμα, το οποίο χαρακτήρισαν ως την «επαγγελματική κάρτα» των πειρατικών επιθέσεων, μαζί με ένα σιδερένιο κανόνι, έναν σωρό από 25 μολυβένιες σφαίρες μουσκέτου και μια ακονόπετρα για το ακόνισμα των σπαθιών.

Τα ευρήματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, καθώς ο βυθός είχε υποστεί μεγάλες αλλοιώσεις από εργασίες εκβάθυνσης.

Ο Δρ Σον Κίνγκσλι (Sean Kingsley), Βρετανός θαλάσσιος αρχαιολόγος και συνδιευθυντής του έργου, δήλωσε στον Guardian ότι αυτά τα ευρήματα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ο ίδιος δήλωσε σοκαρισμένος από την αναπάντεχη διάσωση ενός ξύλινου σκαριού, καθώς τα πλοία ήταν τελικά το βασικό εργαλείο του πειρατικού τρόμου, ενώ συμπλήρωσε ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να υπάρχουν δεκάδες ακόμη ναυάγια μέσα και γύρω από το λιμάνι.

Αναφερόμενος στο απανθρακωμένο σκαρί, πρόσθεσε ότι το να το βλέπει και να το αγγίζει κανείς ήταν πραγματικά μια μοναδική εμπειρία ζωής και μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Το 1695, ο Χένρι Έιβερι (Henry Avery) έγινε ο πιο καταζητούμενος εγκληματίας της εποχής του, αφού πραγματοποίησε την πιο κερδοφόρα ληστεία στην ιστορία της πειρατείας, αρπάζοντας χρυσό, ασήμι, ζαφείρια, σμαράγδια και διαμάντια, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 85 εκατομμύρια λίρες σε σημερινά χρήματα.

Όταν οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το απανθρακωμένο σκαρί, του οποίου τα ξύλα είχαν συνδεθεί με ξύλινους γόμφους, αναρωτήθηκαν αν αυτό θα μπορούσε να είναι η πειρατική ναυαρχίδα του Έιβερι, το Fancy. Το συγκεκριμένο πλοίο είχε καεί ολοσχερώς μέχρι την ίσαλο γραμμή.

Η σημασία της ανακάλυψης

Ο Δρ Μάικλ Πέιτμαν (Michael Pateman), συνδιευθυντής της αποστολής και πρεσβευτής ιστορίας, πολιτισμού και μουσειολογίας στις Μπαχάμες, δήλωσε ότι η πυρπόληση των πλοίων μέχρι την ίσαλο γραμμή ήταν μια διαβόητη τακτική για να κρύβουν οι κακοποιοί τα εγκλήματά τους από τις αρχές. Το συγκεκριμένο σκαρί στο Νασάου δείχνει όλα τα σημάδια πειρατικής δολιοφθοράς.

Πρόσθεσε επίσης ότι το πλοίο ήταν βαριά οπλισμένο, ιδιαίτερα με περιστρεφόμενα κανόνια, τα οποία τοποθετούνταν στα κιγκλιδώματα του καταστρώματος και εξαπέλυαν καταστροφικά πυρά κατά των αντίπαλων πληρωμάτων.

Οι ανακαλύψεις αυτές είναι ακόμη πιο συναρπαστικές επειδή, ενώ ένας μικρός αριθμός πειρατικών ναυαγίων έχει βρεθεί μεταξύ του Μαυρίκιου και της Βόρειας Καρολίνας, κανένα δεν είχε ανακαλυφθεί προηγουμένως στο Νασάου, το οποίο αποτελούσε το λιμάνι-ορμητήριο των πειρατών της Καραϊβικής στις Μπαχάμες, όπως εξήγησε ο Κίνγκσλι ( Kingsley).

Κάνοντας αναφορά στην κινηματογραφική σειρά ταινιών «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» με εισπράξεις 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημείωσε ότι χάρη στο Χόλιγουντ όλοι αγαπούν τον θρύλο. Ωστόσο, πέρα από τη φαντασία, κανείς δεν γνωρίζει πώς ζούσαν πραγματικά αυτοί οι θαλασσόλυκοι και τι απέγιναν τα μέσα με τα οποία σκορπούσαν τον όλεθρο, δηλαδή τα ξύλινα πλοία τους

Ο Κίνγκσλι έχει εξερευνήσει περισσότερα από 350 ναυάγια τα τελευταία 30 χρόνια και είναι ο ιδρυτής και διευθυντής έκδοσης του Wreckwatch, του μοναδικού περιοδικού στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στο βυθισμένο παρελθόν.

Οι τελευταίες ανακαλύψεις έγιναν από μια διεθνή ομάδα αρχαιολόγων και κινηματογραφιστών, την αποστολή New Providence Pirates Expedition, η οποία είναι αφιερωμένη στην επιστήμη, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και τον τουρισμό στις Μπαχάμες, σε συνεργασία με το Wreckwatch TV.

Μια επικίνδυνη αποστολή

Ο εξερευνητής και κινηματογραφιστής του έργου, Κρις Άτκινς (Chris Atkins), μίλησε για τους κινδύνους αυτής της αποστολής, τονίζοντας ότι οι παλίρροιες δημιουργούν επικίνδυνα ρεύματα στα νερά αυτά δύο φορές την ημέρα. «Η περιοχή αποτελεί επίσης καταφύγιο για διαβόητες αγέλες καρχαριών. Ήταν μια επικίνδυνη αποστολή με μεγάλες πιθανότητες να μην βρεθεί απολύτως τίποτα. Τα νερά διαθέτουν πράγματι μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις καρχαριών στον κόσμο. Ωστόσο, δεν ενοχλήσαμε ο ένας τον άλλον κάτω από το νερό, ανέφερε ο Κίνγκσλι, συμπληρώνοντας ότι είχαν πλήρη επίγνωση και σεβασμό για το βασίλειό τους».

Η ομάδα ανακάλυψε επίσης εξαρτήματα ιστιοφορίας, γυάλινα μπουκάλια και τούβλα από την κουζίνα του πλοίου που διατηρούνται ακόμη, μαζί με 143 πήλινες πίπες καπνού, μερικές από τις οποίες προεξείχαν από την άμμο δίπλα σε θραύσματα ξύλινων κιβωτίων μεταφοράς εμπορευμάτων.

Οι πίπες ήταν διακοσμημένες με μονόκερο, άλογο, στέμματα και το βασιλικό έμβλημα της Αγγλίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι κατασκευάστηκαν στο Λονδίνο γύρω στο 1740. Ο Κίνγκσλι επισήμανε ότι δεν έχουν βρεθεί αντίστοιχες πίπες σε κανένα άλλο φορτίο ναυαγίου. «Το πλοίο ήταν πιθανότατα αγγλικό και έπλευσε προς το Νασάου αμέσως μετά την πάταξη της πειρατικής απειλής. Η διάσωση του ναυαγίου, το οποίο έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από την παράκτια ανάπτυξη, αποτελεί θαύμα. Το φορτίο του εμπόρου με κρασί σε γυάλινα μπουκάλια και περίτεχνες πίπες καπνού ρίχνει σπάνιο φως στη μετατροπή του Νασάου σε ένα κανονικό εμπορικό λιμάνι, που ανέκαμψε από την πειρατική αναρχία», τόνισε ο ίδιος.

Μεταξύ των καταδύσεων, η ομάδα μελέτησε έγγραφα 300 ετών και παλιούς χάρτες. Εξερεύνησαν επίσης σπηλιές όπου φημολογούνταν ότι οι πειρατές έκρυβαν θησαυρούς στο Νασάου. Όπως φαίνεται, όμως, οι πειρατές είχαν πάρει τα πάντα μαζί τους.

Η αποστολή παρουσιάζεται στο πρώτο επεισόδιο μιας μίνι σειράς με τίτλο «Το Μυστήριο του Θησαυρού του Βασιλιά των Πειρατών», που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, καθώς και στο επόμενο τεύχος του περιοδικού Wreckwatch.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.