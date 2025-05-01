Στο απομονωμένο και γραφικό νησάκι Mull της Σκωτίας βρέθηκαν ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλεντον, για να γιορτάσουν χωρίς «φανφάρες» τα 14 χρόνια γάμου τους, μετά από μία δύσκολη χρονιά.

Στις 29 Απριλίου 2011 πραγματοποιήθηκε και ο γάμος τους στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, τον οποίο παρακολουθήσαν ζωντανά τουλάχιστον 300 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Ουίλιαμ και Κέιτ επέλεξαν να περάσουν την επέτειο του γάμου τους με μία διήμερη περιοδεία στις Εσωτερικές Εβρίδες, ένα σύμπλεγμα νησιών κοντά στις δυτικές ακτές της Σκωτίας.

Με αφορμή την ημέρα, το πριγκιπικό ζεύγος μοιράστηκε μία ρομαντική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ο Γουίλιαμ και η Κέιτ αγκαλιάζονται με γυρισμένη την πλάτηστον φακό, καθώς απολαμβάνουν το όμορφο τοπίο.

Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία ανέφεραν: «Είναι υπέροχο που επιστρέψαμε στο Νησί Μαλ. Σας ευχαριστούμε όλους για την τόσο θερμή υποδοχή». Μάλιστα, υπογράφουν απλά με τα αρχικά τους και μία καρδούλα, που υποδηλώνει ότι η ανάρτηση ήταν προσωπική.

Οι δύο τους ανέβασαν και άλλα στιγμιότυπα από την επίσκεψή τους στο ειδυλλιακό σκωτσέζικο νησί, που περιλάμβανε χαλαρές συναντήσεις με τους κατοίκους.

Το ταξίδι αποτελεί μια σπάνια κοινή δημόσια εξόρμηση για το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τον 11χρονο Τζορτζ, την 9χρονη Σάρλοτ και τον 7χρονο Λούις, από τότε που η Κέιτ υποβλήθηκε σε προληπτική χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση ενός καρκίνου, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε ύφεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.