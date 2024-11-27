Τομ κρουζ σε υποβρύχια γυρίσματα για mission: Impossible - the final reckoning

Ο Χολιγουντιανός σταρ Τομ Κρουζ (Tom Cruise) έδωσε στους θαυμαστές του μια μοναδική εικόνα από τα υποβρύχια γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας του «Mission: Impossible - The Final Reckoning».

Στο στιγμιότυπο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να παίρνει μια βαθιά ανάσα από τη φιάλη οξυγόνου του εκπαιδευτή του, ενώ βρίσκεται στον βυθό φωτιζόμενος στο πλάι από έντονο φως. Υποδύεται για μία ακόμη φορά τον πράκτορα Ίθαν Χαντ και υπόσχεται επικό φινάλε γεμάτο αγωνία και δράση.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram: «Η εκπαίδευση και η προετοιμασία που κάναμε σε αυτή την ταινία είναι το αποκορύφωμα όλων όσων προηγήθηκαν. Από τα βάθη έως τους ουρανούς, ανυπομονώ να μοιραστώ περισσότερα μαζί σας».

Με τη σειρά του το συνεργείο της ταινίας αποκάλυψε ένα μέρος της προετοιμασίας του Κρουζ για τις υποβρύχιες σκηνές. Στο κλιπ, ο ηθοποιός φαίνεται εμφανώς αγχωμένος, καθώς η ομάδα τον βοηθά να προσαρμόσει τη μάσκα του ενώ στη συνέχεια μοιράζεται μια γροθιά με το πλήρωμα δείχνοντας ότι είναι έτοιμος για την έναρξη της λήψης.

Ο πολυβραβευμένος Κρίστοφερ Μακουάρι (Christopher McQuarrie) έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία σε σενάριο που έγραψε μαζί με τον Έρικ Τζέντρεσεν (Erik Jendresen). Επίσης μοιράζεται την παραγωγή με τον Κρουζ και την Τζίνα Χάλας (Gina Hallas).

Η ταινία αναμένεται στη μεγάλη οθόνη στις 23 Μαΐου 2025 από την Paramount Pictures, σύμφωνα με το Screen Rant.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.