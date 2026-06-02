Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους νωρίς σήμερα, σε μια σφοδρή επίθεση η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 22 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 100, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών.

Οι επιθέσεις σε πόλεις όπως το Κίεβο και το Ντνίπρο ακολούθησαν τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας για «συστηματικές» επιθέσεις κατά της πρωτεύουσας, μετά από μια επίθεση τον περασμένο μήνα με drone σε φοιτητική εστία στην περιοχή του Λουχάνσκ της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Το Κίεβο αρνείται ότι είχε στοχεύσει τη φοιτητική εστία.

Πρόκειται για την τρίτη σφοδρή μαζική επίθεση κατά του Κιέβου σε λιγότερο από ένα μήνα, αλλά η Ρωσία επιτίθεται αμείλικτα σε ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, από τότε που εισέβαλε στη μικρότερη γειτονική της χώρα το 2022.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 73 πυραύλους και περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης και κάλεσε την Ουάσιγκτον να στείλει επιπλέον πυραυλικά συστήματα Patriot για να αναπληρώσει τα εξαντλούμενα αποθέματα του Κιέβου.

«Αυτή ήταν μια επίθεση μεγάλης κλίμακας και μια απολύτως σαφής δήλωση από τη Ρωσία: εάν η Ουκρανία δεν προστατευθεί από βαλλιστικές και άλλες πυραυλικές επιθέσεις, αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.

Οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, καθώς η Ουάσιγκτον επικεντρώνεται στο Ιράν, ενώ η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης έχει επιβραδυνθεί φέτος και το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

