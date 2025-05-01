Πρόσφατα, η 29χρονη κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Έιριν, αποκάλυψε ότι είναι τρανσέξουαλ – είχε γεννηθεί αγόρι ως Άαρον και πέρυσι ξεκίνησε ορμονοθεραπεία για να ζήσει ως γυναίκα.

Ο διάσημος ηθοποιός, όταν ρωτήθηκε για αυτό, είχε την πιο cool αντίδραση, ξεκαθαρίζοντας ότι αγαπάει το παιδί του όπως είναι – όπως και όλα του τα παιδιά.

«Αγαπούσα και υποστήριζα τον Άαρον ως γιο μου και τώρα αγαπώ και υποστηρίζω την Έιριν ως κόρη μου. Δεν ξέρω ποιο είναι το μεγάλο θέμα», δήλωσε αφοπλιστικά ο Ντε Νίρο στη New York Post.

Ο οσκαρικός σταρ είναι ανοιχτός στα θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού λόγω των προσωπικών του βιωμάτων.

Ο πατέρας του - ο ζωγράφος Robert De Niro Sr. - έζησε ως ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας αφού πάλεψε με τη σεξουαλικότητά του, η οποία φέρεται να προκάλεσε το τέλος του γάμου του όταν ο σταρ ήταν μικρό παιδί. Ο καλλιτέχνης πέθανε από καρκίνο το 1993 σε ηλικία 71 ετών.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει επίσης τιμηθεί (το 2016) για την υποστήριξή του στη LGBTQ+ κοινότητα, με το βραβείο Αριστείας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του GLAAD.



Πηγή: skai.gr

