Tom Cruise-Ana de Armas: Έχουμε νέο ζευγάρι στο Χόλιγουντ; - Οι νέες φωτογραφίες από το Λονδίνο

Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας εθεάθησαν ξανά μαζί στο Λονδίνο, τροφοδοτώντας περαιτέρω τις φήμες για νέο ειδύλλιο. Οι δύο ηθοποιοί απαθανατίστηκαν από τους φωτογράφους να κατεβαίνουν από το ελικόπτερο μετά από ένα ταξίδι στη Μαδρίτη.

Η Ana de Armas εθεάθη να κουβαλάει το μικρό λευκό σκυλάκι της, τον «Elvis», ενώ περπατούσε με το μεγαλύτερο κουτάβι της, τη «Salsa», σύμφωνα φωτογραφίες που δημοσιεύει το περιοδικό «People».

Η καλλονή του «Ghosted» φόρεσε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν bomber, πάνω από ένα απλό μπλουζάκι, και ένα casual oversized τζιν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι φωτογραφήθηκε και πάλι μαζί τον περασμένο μήνα στο Λονδίνο.

Πριν από αυτή την έξοδο, οι δυο τους εθεάθησαν να τρώνε στην περιοχή Soho του Λονδίνου τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με τη «Daily Mail». Ενώ το δημοσίευμα ανέφερε ότι φωτογραφήθηκαν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το «People» σημείωνε ότι το γεύμα έλαβε χώρα το προηγούμενο βράδυ.

Τότε, ο Cruise και η de Armas πόζαραν για φωτογραφίες και συνομίλησαν με θαυμαστές που είχαν πλησιάσει κατά τη διάρκεια του δείπνου τους. Πηγή δήλωσε στο «People» ότι οι δύο τους απλώς βρέθηκαν με τους ατζέντηδες τους και συζητούσαν πιθανές συνεργασίες στο μέλλον. Η πηγή, επίσης, υποστήριξε ότι είναι απλώς φίλοι. Μια άλλη πηγή δήλωσε στο περιοδικό ότι η ηθοποιός και ο Cruise εργάζονταν μαζί σε ένα επερχόμενο έργο.

Ο Cruise ήταν παντρεμένος με την Katie Holmes, με την οποία μοιράζεται την κόρη του Suri, 18 ετών. Ήταν, επίσης, στο παρελθόν παντρεμένος με τη Nicole Kidman, με την οποία έχουν δύο παιδιά, την 32χρονη Isabella και τον 30χρονο Connor.

Η De Armas έβγαινε ως γνωστόν με τον Ben Affleck, από το 2020 έως το 2021. Πριν από αυτό, η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον Ισπανό ηθοποιό, Marc Clotet, από το 2011 έως το 2013. Πρόσφατα συνδέθηκε με τον θετό γιο του Κουβανού προέδρου Diaz-Canel, Manuel Anido Cuesta, αφού εθεάθησαν να φιλιούνται στη Μαδρίτη, τον Νοέμβριο του 2024.

