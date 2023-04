Αυτό είναι το μεγαλύτερο ρουμπίνι που βγαίνει στο σφυρί– Μπορεί να «πιάσει» πάνω από 30 εκατ. δολάρια

Το ρουμπίνι των 55,22 καρατίων είναι έτοιμο να γίνει το μεγαλύτερο πολύτιμο πετράδι του είδους του που έχει εμφανιστεί ποτέ σε δημοπρασία. Αν πουληθεί είναι πιθανό η τιμή του να ξεπεράσει τα 30 εκατ. δολάρια!

Το ρουμπίνι πρόκειται να βγει στο σφυρί στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο, λιγότερο από ένα χρόνο αφότου η καναδική εταιρεία «Fura Gems» το ανακάλυψε σε ένα από τα ορυχεία της στη Μοζαμβίκη.

Ανακοινώνοντας την Τετάρτη 5 Απριλίου την πώληση, ο οίκος Sotheby's περιέγραψε το κόσμημα ως «εξαιρετικά σπάνιο» και «το πιο πολύτιμο και σημαντικό» ρουμπίνι που έχει βγει ποτέ στην αγορά.

Με την ονομασία «Estrela de Fura», η πέτρα αναμένεται να πιάσει πάνω από 30 εκατ. δολάρια, δήλωσε ο οίκος δημοπρασιών. Αν και στις πωλήσεις πολύτιμων λίθων με ρεκόρ κυριαρχούν τα διαμάντια -ιδίως τα έγχρωμα- τα ρουμπίνια θεωρούνται επίσης από τους σπανιότερους και πολυτιμότερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο.

The largest and most valuable ruby to ever appear at auction comes to #SothebysNewYork: The Estrela de FURA 55.22.



Carrying an estimate in excess of $30M, the ruby is set to break auction records and will appear in our Magnificent Jewels sale this June. pic.twitter.com/o4S9LJJVNn