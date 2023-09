Τελικά πόσο σεξ είναι αρκετό σε μια σχέση; - Μία φορά την εβδομάδα είναι καλά, λένε οι επιστήμονες…

Your browser does not support the audio element.

Πολλά σχετικά άρθρα κυκλοφορούν, παραθέτοντας συγκεκριμένους αριθμούς και δεδομένα. Και τελικά το μόνο που πετυχαίνουν είναι να μας δημιουργούν αχρείαστο άγχος...