Taylor Swift: Κοσμοσυρροή σε συναυλία της στο Μόναχο – Οι θαυμαστές της αναρριχήθηκαν σε λόφο για να την απολαύσουν! (video)

Περίπου 25.000 «Swifties» παρακολούθησαν από απόσταση τη συναυλία της 

Taylor Swift

Χιλιάδες θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ κατάφεραν να παρακολουθήσουν τη συναυλία της στο Μόναχο, αφού αναρριχήθηκαν σε λόφο κοντά στον συναυλιακό χώρο.

Παρά τη ζέστη, με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου, κατέλαβαν θέσεις στον λόφο, ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας, τα εισιτήρια για την οποία είχαν εξαντληθεί.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, περίπου 25.000 «Swifties» παρακολούθησαν από απόσταση τη συναυλία της στο Ολυμπιακό Στάδιο. 

Αντί να αποθαρρύνει τη δωρεάν παρακολούθηση, ο διοργανωτής της συναυλίας μοίρασε νερό και κουβέρτες έκτακτης ανάγκης σε όσους περίμεναν για να προστατευτούν από τον ήλιο. 

Η τραγουδίστρια έκανε αναφορά σε όσους δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήριο. «Έχουμε ανθρώπους έξω από το στάδιο, χιλιάδες άνθρωποι ακούν από το πάρκο» είπε.

Η συναυλία της Κυριακής ήταν η τελευταία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας στη Γερμανία, στο πλαίσιο της περιοδείας της «The Eras Tour». Προς το τέλος της συναυλίας άρχισε να βρέχει και η τραγουδίστρια ερμήνευσε το τελευταίο τραγούδι «Karma» χορεύοντας στη βροχή.

Η Τέιλορ Σουίφτ θα δώσει τρεις συναυλίες στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, Βαρσοβία, από την Πέμπτη έως το Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Taylor Swift
