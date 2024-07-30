Χιλιάδες θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ κατάφεραν να παρακολουθήσουν τη συναυλία της στο Μόναχο, αφού αναρριχήθηκαν σε λόφο κοντά στον συναυλιακό χώρο.
Παρά τη ζέστη, με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου, κατέλαβαν θέσεις στον λόφο, ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας, τα εισιτήρια για την οποία είχαν εξαντληθεί.
🚨| Taylor Swift acknowledging the insane crowd of people on the hill outside the stadium at today's show in Munich, Germany! #MunichTSTheErasTour— The Eras Tour (@tswifterastour) July 27, 2024
"We have people in a park outside the stadium, thousands of people listening from out there!" pic.twitter.com/s8LZxYrsxA
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, περίπου 25.000 «Swifties» παρακολούθησαν από απόσταση τη συναυλία της στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Αντί να αποθαρρύνει τη δωρεάν παρακολούθηση, ο διοργανωτής της συναυλίας μοίρασε νερό και κουβέρτες έκτακτης ανάγκης σε όσους περίμεναν για να προστατευτούν από τον ήλιο.
Η τραγουδίστρια έκανε αναφορά σε όσους δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήριο. «Έχουμε ανθρώπους έξω από το στάδιο, χιλιάδες άνθρωποι ακούν από το πάρκο» είπε.
Η συναυλία της Κυριακής ήταν η τελευταία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας στη Γερμανία, στο πλαίσιο της περιοδείας της «The Eras Tour». Προς το τέλος της συναυλίας άρχισε να βρέχει και η τραγουδίστρια ερμήνευσε το τελευταίο τραγούδι «Karma» χορεύοντας στη βροχή.
Η Τέιλορ Σουίφτ θα δώσει τρεις συναυλίες στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, Βαρσοβία, από την Πέμπτη έως το Σάββατο.
