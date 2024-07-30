Κι όμως είναι αλήθεια… Περιέλουσαν με πετρέλαιο την Τζένιφερ Άνιστον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής για την επερχόμενη τέταρτη σεζόν του «The Morning Show». Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, με την 55χρονη ηθοποιό να δείχνει σοκαρισμένη όταν ένας διαδηλωτής που διαμαρτυρόταν για την κλιματική αλλαγή έριξε πάνω της έναν κουβά με πετρέλαιο – όχι αληθινό-. Μην ανησυχείτε…

The people protesting big oil threw oil on Jennifer Aniston and she looks confused and horrified. Why do you think they targeted her? pic.twitter.com/L3HGiCukB0 July 29, 2024

Ακόμη κι όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, η Άνιστον φάνηκε να αστειεύεται με το καστ και το συνεργείο. Η σειρά είναι γνωστό ότι εμπνέεται από περιστατικά της πραγματικής ζωής.

Jennifer Aniston was doused in fake oil during a “The Morning Show” climate protest scene in Manhattan. pic.twitter.com/LC9pV9D9Yx — BoreCure (@CureBore) July 29, 2024

