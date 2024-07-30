Λογαριασμός
Jennifer Aniston: Την περιέλουσαν με πετρέλαιο κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας για την κλιματική αλλαγή – Δείτε τι συνέβη (video)

Μα, τι έπαθε η ηθοποιός... 

Jennifer Aniston

Κι όμως είναι αλήθεια… Περιέλουσαν με πετρέλαιο την Τζένιφερ Άνιστον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής για την επερχόμενη τέταρτη σεζόν του «The Morning Show». Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, με την 55χρονη ηθοποιό να δείχνει σοκαρισμένη όταν ένας διαδηλωτής που διαμαρτυρόταν για την κλιματική αλλαγή έριξε πάνω της έναν κουβά με πετρέλαιο – όχι αληθινό-. Μην ανησυχείτε… 

Ακόμη κι όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, η Άνιστον φάνηκε να αστειεύεται με το καστ και το συνεργείο. Η σειρά είναι γνωστό ότι εμπνέεται από περιστατικά της πραγματικής ζωής.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Jennifer Aniston
