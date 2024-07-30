Λογαριασμός
Angelina Jolie-Brad Pitt: Ο γιος τους είχε σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο - Δεν φορούσε κράνος

Διαβάστε τι συνέβη στο 20χρονο παιδί 

Angelina Jolie-Brad Pitt

Ο γιος της Angelina Jolie και του Brad Pitt, Pax, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αφού φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι. Το 20χρονο παιδί οδηγούσε το ηλεκτρικό του ποδήλατο στο Λος Άντζελες, όταν ένα αυτοκίνητο τον χτύπησε, σύμφωνα με το «TMZ». Η αστυνομία τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αφού παραπονέθηκε για πόνο στο κεφάλι, ενώ δεν φορούσε κράνος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. 

Αρχικά, υπήρχε φόβος ότι ο Pax μπορεί να είχε εσωτερική αιμορραγία, γι' αυτό κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από την οικογένεια ή το νοσοκομείο. 

Ο Pax - ο οποίος, όπως και αρκετά από τα άλλα αδέλφια του, έχει αποξενωθεί από τον διάσημο πατέρα του - φέρεται να οδηγούσε στη λεωφόρο Los Feliz, γύρω στις 5 το απόγευμα. 

