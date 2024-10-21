Όταν οι άνθρωποι λένε ότι η μουσική μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, συνήθως δεν εννοούν τραγούδια που αποτυπώνουν με φωτεινή, αιχμηρή οικειότητα το πώς αισθάνονται τα κορίτσια. Εννοούν τραγούδια διαμαρτυρίας, πολιτικά τραγούδια, ύμνους κατά του πολέμου του Βιετνάμ -όχι τα soundtrack για τα πονεμένα εφηβικά καλοκαίρια ή για τις χορευτικές φιγούρες των οκτάχρονων στην παιδική χαρά.

Δεν εννοούν, εν ολίγοις, τραγούδια της Taylor Swift. Αλλά αυτά τραγουδούσε η Μαλάλα Γιουσαφζάι με τις φίλες της στο Πακιστάν, η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης αγωνίστρια για το δικαίωμα των γυναικών στην εκπαίδευση. Η μουσική, έγραψε η ίδια στο Instagram, αφού παρακολούθησε μια από τις συναυλίες της Swift στο Λονδίνο αυτό το καλοκαίρι, «έκανε εμένα και τους φίλους μου να νιώθουμε αυτοπεποίθηση και ελευθερία». Γι' αυτό και στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν την απαγορεύουν.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Σουίφτ βρέθηκε στο Μαϊάμι, ξεκινώντας το τελευταίο σκέλος της περιοδείας «Eras Tour», που συμπίπτει με τις πιο περίεργες αμερικανικές εκλογές των τελευταίων δεκαετιών.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το βράδυ της Παρασκευή, η Τέιλορ Σουίφτ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, γράφοντας χιουμοριστικά στην ανάρτησή της: «Πίσω στο γραφείο», με τον εαυτό της να εξερευνά το στάδιο πριν από το σόου, ντυμένη με τζιν και κρατώντας την αγαπημένη της γάτα. Πρόκειται για ξεκάθαρη θέση της καλλιτέχνιδας για τις επερχόμενες εκλογές, δεδομένης της απόρριψης της Καμάλα Χάρις από τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, ως… «άτεκνη γατογυναίκα».

Οι Δημοκρατικοί εκμεταλλεύονται με μανία την υποστήριξη της Swift στην Κάμαλα Χάρις για να προωθήσουν και τους νεότερους ψηφοφόρους τους. Πολλοί ψηφοφόροι μοιράζουν βραχιόλια φιλίας με θέμα την Κάμαλα Χάρις (τα βραχιολάκια είναι ένα τελετουργικό της Swiftie). Η Taylor Swift είναι δύναμη και οι πολιτικοί τη φοβούνται, κυρίως ο Ντόναλντ Τράμπ, ο οποίος δεν θέλει να τη βλέπει μπροστά του. Όπως είναι αναμενόμενο, η Τέιλορ Σουίφτ εδώ και μήνες βρίσκεται στο επίκεντρο όλο και πιο διαταραγμένων θεωριών συνωμοσίας του βαθέος κράτους, υποδηλώνοντας ότι είναι η βιτρίνα ενός περίπλοκου σχεδίου για τη χειραγώγηση των εκλογών που, όπως όλες οι θεωρίες συνωμοσίας, είναι αστείες μόνο μέχρι κάποιος τρελός να τις πιστέψει.

Όταν το περιοδικό «Time » επέλεξε την 34χρονη τραγουδίστρια ως το Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2023, δεν το έκανε τυχαία. Η Taylor Swift έκανε πολλά κορίτσια και γυναίκες -και όχι μόνο- να πιστέψουν ότι τα συναισθήματά τους έχουν αξία, χρησιμοποιώντας ως όχημα τα τραγούδια της.

Σήμερα, πλέον η καλλιτέχνιδα ζητά από τους θαυμαστές της να κάνουν τα συναισθήματά τους να έχουν σημασία μέσω της ψήφου τους. Μια ευγενική υπενθύμιση ότι αν η μουσική πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο, δεν πρόκειται ποτέ να το κάνει από μόνη της. Και έχει δίκιο…

