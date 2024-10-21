Κρατούν πάντα χαμηλούς τόνους και δεν μιλούν, σχεδόν, ποτέ για τον γάμο τους. Ο λόγος για την Eva Mendes και τον Ryan Gosling. Η ηθοποιός αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο σύζυγός της, Ryan Gosling, την κάνει να αισθάνεται «πραγματικά σέξι».

Η 50χρονη ηθοποιός είναι μαζί με τον 43χρονο Ryan Gosling από το 2011 και φέρεται να παντρεύτηκαν σε μυστική τελετή το 2016. Η Eva Mendes είπε ότι ο σύντροφός της την κάνει πάντα να νιώθει καλά με τον εαυτό της, καθώς παραδέχτηκε ότι «δεν θεωρεί ποτέ τον εαυτό της όμορφο».

Η ίδια δήλωσε στους «Times»: «Νιώθω -πραγματικά- σέξι μερικές φορές. Ο τρόπος που με κοιτάζει ο άντρας μου είναι το κάτι άλλο… Αυτό μπορεί να μην αρέσει στους ανθρώπους, αλλά το πώς νιώθω είναι μια αντανάκλαση αυτού που μου δίνει.

Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούν να με κάνουν να αισθάνομαι σέξι. Υποθέτω επειδή ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου όμορφο, αλλά πάντα ένιωθα πολύ σέξι».

Η Eva Mendes και ο Ryan Gosling έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την 10χρονη Esmeralda και την 8χρονη Amada. Η Eva παραδέχτηκε πρόσφατα ότι ο τρόπος ανατροφής της είναι «άδικος» για τα παιδιά της, καθώς μίλησε για τις δυσκολίες που έχει να τα μεγαλώσει. Δεν της αρέσει να φωνάζει στις κόρες της, υπογραμμίζοντας ότι δεν θέλει να μεγαλώσουν με φόβο.

Η ηθοποιός αποκάλυψε, επίσης, ότι της αρέσει να εργάζεται, ενώ βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τα παιδιά της, ώστε να νιώθει «συνδεδεμένη μαζί τους». Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι τα μηνύματα στο κινητό τους και η συνεχής ανάγκη των παιδιών της για προσοχή δοκιμάζουν μερικές φορές την υπομονή της.

Όταν αποτυγχάνει να διατηρήσει την ψυχραιμία της, η μητέρα δύο παιδιών αποκάλυψε ότι συχνά σκέφτεται τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει καλύτερα και τι είδους μητέρα είναι.

«Δεν μου αρέσει ο εαυτός μου. Φέρομαι σαν μωρό», είπε καθώς θυμήθηκε τις στιγμές που φώναζε στα παιδιά της. Η Eva Mendes και ο επί 13 χρόνια σύντροφός της Ryan ερωτεύτηκαν, ενώ δούλευαν στην ταινία του 2012, «The Place Beyond The Pines». Από τότε η ηθοποιός έχει επικεντρωθεί σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και φαίνεται ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα στα κινηματογραφικά πλατό.

Πηγή: skai.gr

