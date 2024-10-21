Jennifer Lawrence: Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός περιμένει το δεύτερο παιδί της

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο σύζυγός της, Κουκ Μαρόνι, περιμένουν το δεύτερο παιδί τους. Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τη σταρ το βράδυ του Σαββάτου στο Λος Άντζελες, με ένα λευκό μπλουζάκι που αποκάλυπτε την κοιλίτσα της, ενώ το συνδύασε με μαύρη παντελόνα και ένα κόκκινο πουλόβερ.

Εκπρόσωπος της Λόρενς επιβεβαίωσε την ευχάριστη είδηση στη «Vogue», η οποία μοιράστηκε το χαρούμενο νέο στο Instagram.

Jennifer Lawrence Is Pregnant With Her Second Child https://t.co/2y1Ime2CaG — British Vogue (@BritishVogue) October 20, 2024

«Συγχαρητήρια στην Τζένιφερ Λόρενς! Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδεχτεί το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, τον γκαλερίστα τέχνης Κουκ Μαρόνι», έγραφε χαρακτηριστικά η λεζάντα της ανάρτησης.

Jennifer Lawrence Is Pregnant! Oscar Winner Expecting Baby No. 2 with Husband Cooke Maroney https://t.co/unlAEWaKMq — People Parents (@People_Parents) October 20, 2024

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί τον Σάι, το 2022. Λίγο μετά τη γέννησή του η Λόρενς είχε αναφέρει στη Vogue: «Το πρωί μετά τη γέννα, ένιωσα ότι όλη μου η ζωή είχε ξεκινήσει από την αρχή. "Τώρα είναι η πρώτη μέρα της ζωής μου" σκέφτηκα και απλώς κοιτούσα. Ήμουν τόσο ερωτευμένη. Επίσης, ερωτεύτηκα όλα τα μωρά παντού». Παντρεύτηκαν το 2019 στο Ρόουντ Άιλαντ σχεδόν δύο χρόνια από τη γνωριμία τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.