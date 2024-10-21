Η Britney Spears μπέρδεψε τους θαυμαστές της κι αυτό γιατί δήλωσε ότι παντρεύτηκε τον εαυτό της, ενώ πόζαρε με νυφικό πέπλο, ακριβώς ένα χρόνο μετά το διαζύγιό της από τον Sam Asghari.

Η 42χρονη καλλιτέχνιδα «ανέβασε» και το σχετικό βίντεο στα social media -μετά το μετάνιωσε και το «κατέβασε»- που τη δείχνει με ένα λευκό μεταξωτό νυφικό και ένα ασορτί δαντελένιο πέπλο. Και ενώ οι θαυμαστές της είχαν την περιέργεια να δουν ποιος είναι ο «τυχερός», η Britney Spears ανακοίνωσε ότι «παντρεύτηκε τον εαυτό της». Να ζήσει…

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον εαυτό μου... Το επαναφέρω γιατί μπορεί να φαίνεται ντροπιαστικό ή ανόητο, αλλά νομίζω ότι είναι το πιο λαμπρό πράγμα που έχω κάνει ποτέ!», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η «πριγκίπισσα της ποπ» δημοσίευσε, επίσης, ένα στιγμιότυπο μιας άδειας εκκλησίας χωρίς λεζάντα. Η Britney είχε σχέση με τον Paul Soliz, 38 ετών, τον οποίο γνώρισε όταν έκανε εργασίες συντήρησης στο σπίτι της. Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη σχέση δεν υπάρχουν. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η σύζυγός του, Nicole Mancilla, η οποία είναι παντρεμένη με τον Soliz εδώ και οκτώ χρόνια, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Πηγή: skai.gr

