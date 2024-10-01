Ένας άνδρας από το βόρειο Τέξας αγόρασε μια υπογεγραμμένη κιθάρα της Τέιλορ Σουίφτ σε δημοπρασία και στη συνέχεια την κατέστρεψε, προφανώς σε μία πολιτική διαμαρτυρία για την υποστήριξη της αντιπροέδρου των ΗΠΑ και υποψήφιας για την προεδρία, Κάμαλα Χάρις από την τραγουδίστρια.

Σύμφωνα με το WFAA News, ο άνδρας αγόρασε την κιθάρα έναντι 4.000 δολαρίων κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε από τον μη κυβερνητικό οργανισμό Ellis County Wild Game Dinner στο Γουαξαχάτσι του Τέξας το περασμένο Σάββατο. Το βίντεο με το περιστατικό, το οποίο έχει γίνει viral, δείχνει τον άνδρα να πλησιάζει την κιθάρα και να την σπάει με ένα σφυρί.

Omg lol!!!! Guy bought a signed Taylor Swift guitar at a live auction for $4,000, only to destroy it 🔥🔥😭😭 pic.twitter.com/zj5kHdygbU — TONY™ (@TONYxTWO) September 30, 2024

Εκπρόσωπος του Ellis County Wild Game είπε στο WFAA ότι η ενέργεια του άνδρα δεν ήταν «κακόβουλη». «Έκανε απλώς μια ανάλαφρη δήλωση που έδειχνε την αποδοκιμασία των ανθρώπων για τη βιομηχανία του θεάματος που προσπαθεί να επηρεάσει την πολιτική».

«Ήταν απλώς ένα αστείο γεγονός που συνέβη στην ετήσια εκδήλωσή μας. Ο κόσμος θεώρησε ότι ήταν ξεκαρδιστικό» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του οργανισμού. «Το σημαντικό είναι ότι το 100% των χρημάτων που συγκεντρώνονται πηγαίνουν απευθείας σε τοπικά προγράμματα επιμόρφωσης των νέων και σε προγράμματα αγροτικής εκπαίδευσης. Στο τέλος της ημέρας, τα παιδιά κερδίζουν και θα ωφεληθούν από αυτό» σημείωσε.

Αμερικανικά ΜΜΕ σχολιάζουν ότι δεν είναι σαφές εάν αυτό εννοούσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος διεκδικεί νέα θητεία στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ όταν προειδοποίησε ότι η Τέιλορ Σουίφτ θα πλήρωνε ένα τίμημα για την υποστήριξή της στην Κάμαλα Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

