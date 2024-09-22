Η Taylor Swift βγήκε με την κολλητή της, Gigi Hadid, στη Νέα Υόρκη και πέρασαν πολύ καλά, χωρίς την παρουσία των συντρόφων τους. Ήταν μια έξοδος -δείπνο- μόνο για κορίτσια. Και οι δύο φίλες ήταν καλοντυμένες, ενώ όπως φαίνεται και στο βίντεο, βγήκαν από το εστιατόριο ιδιαίτερα χαρούμενες.

Η Taylor Swift με τη Gigi Hadid είναι πάνω δέκα χρόνια φίλες, ενώ οι δυο τους φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά μαζί σε ένα πάρτι για τα Όσκαρ το 2014.

Από τότε, οι δύο φίλες κάνουν παρέα, βρίσκονται σε γιορτές, περιοδείες, ενώ υποστηρίζουν πολύ η μία την άλλη. Μάλιστα, η Taylor Swift ήταν παρούσα στη γέννηση της κόρης της Hadid, Khai, το 2020, σε γενέθλια κ. ά.

Τον Μάιο, η Hadid και ο φίλος της, Bradley Cooper, υποστήριξαν τη Swift κατά τη διάρκεια μιας από τις στάσεις στο Παρίσι, του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας της «Eras Tour». Εκεί, το ζευγάρι παρακολούθησε τη συναυλία μαζί με τον φίλο της τραγουδίστριας, τον αστέρα του NFL, Travis Kelce.

Η βραδινή έξοδος των δυο κοριτσιών πραγματοποιήθηκε λίγο πριν η Swift συνεχίσει την περιοδεία της -που «σπάει» ρεκόρ- τον επόμενο μήνα. Η καλλιτέχνιδα θα δώσει τρεις συναυλίες στο Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι, αρχής γενομένης από τις 18 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, η Swift θα πραγματοποιήσει μια σειρά από συναυλίες στη Νέα Ορλεάνη τον ίδιο μήνα, ενώ θα ακολουθήσει μια σειρά από περισσότερες συναυλίες στην Ινδιανάπολη στις αρχές Νοεμβρίου. Η περιοδεία ολοκληρώνεται με αρκετές συναυλίες στο Τορόντο στα τέλη Νοεμβρίου, πριν κλείσει οριστικά τον Δεκέμβριο με τρεις συναυλίες στο Βανκούβερ.

