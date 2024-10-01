Heidi Klum: Θα δείχνω το στήθος μου -όπως κι αν είναι- και στα 70 – Περί ορέξεως…

Η Heidi Klum δήλωσε ότι θα συνεχίσει να τρέχει στην παραλία με το στήθος της έξω ακόμη και στην ηλικία των 70 ετών. Επειδή έχει γεννήσει τέσσερα παιδιά, είπε ότι μπορεί κάποια σημεία του σώματός της να μην είναι τέλεια, αλλά η ίδια είναι περήφανη για το σώμα της και σκοπεύει να συνεχίσει να το επιδεικνύει.

Στο podcast «Call Her Daddy», το 51χρονο μοντέλο μίλησε για το γεγονός ότι μεγαλώνει και αποκάλυψε πώς νιώθει γι' αυτό.

Ανεξάρτητα από την ηλικία της, η Heidi Klum -η οποία εμφανίστηκε τόπλες σε ένα πάρτι κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι- δήλωσε ότι εξακολουθεί να θέλει να φοράει μίνι φούστες και να επιδεικνύει το σώμα της.

Η Klum δήλωσε ότι παρατηρεί τις αλλαγές καθώς γερνάει και εξακολουθεί να αισθάνεται καλά με το σώμα της. «Βλέπω όλες τις ατέλειές μου, αλλά στο τέλος της ημέρας, εξακολουθώ να κοιτάζομαι στον καθρέφτη και να νιώθω καλά με τον εαυτό μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.