Η Tallulah Willis είναι μια περήφανη κόρη. Η ίδια έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, για τον αγαπημένο της πατέρα, Bruce Willis, ο οποίος έχει διαγνωστεί τόσο με μετωποκροταφική άνοια όσο και με αφασία.

«Αγαπάω αυτόν τον τύπο τόσο πολύ και το να νιώθεις συναισθήματα είναι δύσκολο πράγμα, αλλά είμαι τόσο ευγνώμων που τα αφήνω να ρέουν μέσα μου τώρα αντί να αποσυνδέομαι από αυτό!», έγραψε η Tallulah στην ανάρτησή της για τον 69χρονο πατέρα της.

Η πρώτη εικόνα δείχνει τον Bruce να φιλάει την κόρη του, ενώ της πιάνει απαλά τους ώμους. Η Tallulah φαίνεται να κρατιέται από τα χέρια του, με τα μάτια της κλειστά.

Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας του ηθοποιού αποκαλύφθηκε από τη σύζυγό του, Emma Heming Willis, τον Φεβρουάριο του 2023. Η ανακοίνωση ήρθε, σχεδόν, ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη ότι ο Bruce είχε διαγνωστεί με αφασία και αποχωρούσε από την υποκριτική.

Η Tallulah είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στην εκπομπή «Today» ότι ο πατέρας της είναι «σταθερός, πράγμα που, σε αυτή την κατάσταση, είναι καλό».

«Είναι δύσκολο. Υπάρχουν επώδυνες μέρες, αλλά υπάρχει τόση πολλή αγάπη. Και πραγματικά μου έδειξε να μην θεωρώ καμία στιγμή δεδομένη και πιστεύω ότι θα ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Νομίζω ότι είναι πολύ περήφανος για μένα», ανέφερε η Tallulah.





Πηγή: skai.gr

