Taylor Swift: Αφιέρωσε στη Στίβι Νικς το τραγούδι της «Clara Bow» - Δείτε video

Η Τέιλορ Σουίφτ αφιέρωσε στη Στίβι Νικς το τραγούδι «Clara Bow» που ερμήνευσε για πρώτη φορά στη συναυλία της χθες το βράδυ, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας από τις τρεις συναυλίες της στο στάδιο Aviva στο Δουβλίνο, η Σουίφτ ερμήνευσε για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι από το άλμπουμ «The Tortured Poets Department» με τίτλο «Clara Bow». Αν ήταν μια ξεχωριστή στιγμή από μόνη της, αλλά η τραγουδίστρια έκανε την ερμηνεία πιο συναρπαστική αποκαλύπτοντας ότι η Στίβι Νικς των Fleetwood Mac βρισκόταν στην αρένα.

Η Τέιλορ Σουίφτ αφιέρωσε το τραγούδι στη Στίβι Νικς περιγράφοντας την τραγουδίστρια των Fleetwood Mac ως την «ηρωίδα» της. «Δεν έχω ερμηνεύσει ποτέ αυτό το τραγούδι ζωντανά» είπε η Τέιλορ Σουίφτ και εξήγησε: «Ο λόγος που θέλω να το ερμηνεύσω αυτό το βράδυ είναι επειδή μία φίλη μου που είναι εδώ και παρακολουθεί τη συναυλία είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους εγώ ή οποιαδήποτε άλλη γυναίκα καλλιτέχνιδα καταφέραμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε». «Μας άνοιξε το δρόμο… είναι η ηρωίδα μου και επίσης κάποια στην οποία μπορώ να πω οποιοδήποτε μυστικό και δεν το πει ποτέ σε κανέναν. Πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάω για τον Στίβι Νικς».

Κατά την άφιξή της στην Ιρλανδία την περασμένη εβδομάδα, η Τέιλορ Σουίφτ δέχθηκε ένα μπουκέτο λουλούδια που τις έστειλαν οι U2 για καλωσόρισμα. Σε ιστορία στο Instagram, η Σουίφτ αποκάλυψε ότι το συγκρότημα έστειλε τα λουλούδια μαζί με μία κάρτα που έγραφε: «Καλώς ήλθες πίσω στην πατρίδα μας…». Την κάρτα υπέγραψε το «fan club» των Bono, the Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

