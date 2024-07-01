H Αμερικανίδα ηθοποιός και μπλόγκερ Έβα Αμούρι, κόρη της Σούζαν Σάραντον και του σκηνοθέτη Φράνκο Αμούρι, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 29 Ιουνίου, με τον σεφ Ίαν Χοκ σε στενό οικογενειακό κύκλο στη Νέα Υόρκη.

«Θέλαμε πραγματικά να το κάνουμε τόσο για τα παιδιά όσο και για εμάς» δήλωσε η κόρη της Σάραντον στο PEOPLE. «Δουλέψαμε με τον υπεύθυνο της τελετής για να φτιάξουμε μια πολύ προσωπική και ζεστή τελετή και στη συνέχεια δώσαμε την προσοχή μας στη δεύτερη αγάπη της ζωής μας: το φαγητό! Αυτό που χρειαζόμασταν πραγματικά ήταν μια όμορφη ατμόσφαιρα με τους πιο κοντινούς αγαπημένους μας και ένα νόστιμο πάρτι», συνέχισε η Aμούρι η οποία επέλεξε να φορέσει ένα εντυπωσιακό νυφικό με floral λεπτομέρειες και μακρύ πέπλο.

Παρουσία περίπου 40 φίλων και συγγενών, ανάμεσα στους οποίους ήταν φυσικά η μητέρα της και ο πρώην σύντροφός της, Τιμ Ρόμπινς, έφτασε στο ιερό στο πλευρό του 7χρονου γιου της Major.

Η ηθοποιός έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Κάιλ Μαρτίνο, με τον οποίο ήταν παντρεμένοι για οκτώ χρόνια.

«Δεν προσέλαβα wedding planner, σχεδίασα εγώ το γάμο. Σε κάποιες φάσεις ήταν αγχωτικό...αλλά, γενικά, μου φάνηκε ιδιαίτερα ξεχωριστό το να εστιάσω σε όλες τις μικρές λεπτομέρειες και να κάνουμε αυτή τη μέρα αληθινά δική μας. Θελήσαμε να γράψουμε τα δικά μας ερωτικά γράμματα και να τα διαβάσουμε ως όρκους, κάτι που ήταν πολύ ιδιαίτερο για εμάς».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε ένα εστιατόριο «όταν ήμουν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και είχα μόλις πάρει διαζύγιο» αποκάλυψε η Αμούρι. «Δούλευε εκεί ως σεφ και ήρθε να πει ένα 'γεια' σε μια γυναίκα στο τραπέζι μας με την οποία ήταν συμμαθητές στο σχολείο. Ούτε που μου περνούσε από το μυαλό τότε να βγω ραντεβού, αλλά με εντυπωσίασε η συζήτησή μας και το πόσο ενδιαφέρων και ευγενικός φαινόταν».

Και καταλήγει: «Είναι ο καλύτερος θετός γονιός. Απολαμβάνουμε να γελάμε και να κάνουμε ανοησίες. Είναι ο καλύτερός μου φίλος και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την κοινή μας ζωή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

