Ben Affleck: Ένα βήμα πριν από τον χωρισμό με τη Jennifer Lopez – Τα πήρε όλα και έφυγε…

Ο Ben Affleck και η Jennifer Lopez ζουν πλέον χωριστά, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα

Ben Affleck

Ο Ben Affleck εθεάθη να επισκέπτεται το Σαββατοκύριακο το σπίτι της πρώην συζύγου του Jennifer Garner, στο Λος Άντζελες, εν μέσω των φημών ότι ο ηθοποιός χωρίζει με τη Jennifer Lopez

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός -ο οποίος πρόσφατα πήρε τα πράγματά του από την έπαυλη των 60 εκατ. δολαρίων που μοιράζεται με την τραγουδίστρια- φωτογραφήθηκε έξω από το σπίτι της Jennifer Garner.

Ο Affleck και η Garner ήταν στο παρελθόν παντρεμένοι, από το 2005 μέχρι να οριστικοποιηθεί το διαζύγιό τους το 2018. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει τρία παιδιά κατά τη διάρκεια του γάμου τους. 

Ο Ben Affleck και η Jennifer Lopez ζουν πλέον χωριστά, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Πιο συγκεκριμένα, η Λόπεζ μένει στην έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων και ο Άφλεκ σε ένα διαμέρισμα που νοικιάζει στο Μπρέντγουντ. Η καλλιτέχνιδα επέστρεψε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού έφυγε για ένα σόλο ταξίδι στην Ιταλία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

