Ο Ben Affleck εθεάθη να επισκέπτεται το Σαββατοκύριακο το σπίτι της πρώην συζύγου του Jennifer Garner, στο Λος Άντζελες, εν μέσω των φημών ότι ο ηθοποιός χωρίζει με τη Jennifer Lopez.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός -ο οποίος πρόσφατα πήρε τα πράγματά του από την έπαυλη των 60 εκατ. δολαρίων που μοιράζεται με την τραγουδίστρια- φωτογραφήθηκε έξω από το σπίτι της Jennifer Garner.

Ben Affleck arrives to ex-wife Jennifer Garner's home in LA... after 'moving his things out' from $60M mansion he shares with Jennifer Lopez amid split rumors https://t.co/pCMPnhcDOG pic.twitter.com/Xhl85bobfV — Daily Mail Online (@MailOnline) July 1, 2024

Ο Affleck και η Garner ήταν στο παρελθόν παντρεμένοι, από το 2005 μέχρι να οριστικοποιηθεί το διαζύγιό τους το 2018. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει τρία παιδιά κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Ο Ben Affleck και η Jennifer Lopez ζουν πλέον χωριστά, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Πιο συγκεκριμένα, η Λόπεζ μένει στην έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων και ο Άφλεκ σε ένα διαμέρισμα που νοικιάζει στο Μπρέντγουντ. Η καλλιτέχνιδα επέστρεψε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού έφυγε για ένα σόλο ταξίδι στην Ιταλία.



