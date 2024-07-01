Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Κριός

Έντονες και ενδιαφέρουσες θα είναι οι μέρες που ακολουθούν για τους περισσότερους από εσάς. Θίγονται θέματα στενού περιβάλλοντος αλλά και ερωτικές επιδιώξεις. Προσοχή απαιτεί η διαχείριση των χρημάτων. Πρόσκαιρη έκτακτη εύνοια σε θέματα επαγγελματικά για αρκετούς από εσάς. Γενικότερα ο μήνας που ξεκινά θα κυλήσει με περισσότερη ένταση ίσως, αλλά και καλύτερα αποτελέσματα. Αξιολογήστε σωστά την σπουδαιότητα των προβλημάτων σας και καταπιαστείτε με την δέουσα σειρά προτεραιότητας.

Ταύρος

Ο Άρης στο ζώδιό σας, είναι που σας κάνει αποτελεσματικούς αλλά και νευρικούς. Ερωτικούς αλλά και πεισματάρηδες. Ωστόσο ο Ιούλιος εξελίσσει μια ενδιαφέρουσα κίνηση και σας δίνει επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες για ταξίδια, μετακινήσεις, συμφωνίες και συζητήσεις. Ανάμεσα σε όλα αυτά βρίσκετε μια ευκαιρία που θα επηρεάσει το μέλλον σας. Ένα οικογενειακό πρόβλημα κοντεύει να επιλυθεί και ένα αισθηματικό θα σας δημιουργήσει εκνευρισμό και υπερένταση. Οι νεότεροι θα έχετε την ευκαιρία μιας συναρπαστικής περιπέτειας που βέβαια δεν πρέπει να την υπολογίσετε σαν μακροπρόθεσμης λειτουργίας.

Δίδυμοι

Υπάρχει μια έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα. Οι μέρες αυτές ενδεχομένως να ενισχύσουν την ηθική και την αισθηματική σας κατάσταση αλλά θα δοκιμάσουν για λίγο ακόμα τα νεύρα σας μέσα από καθυστερήσεις ή αναβολές, τόσο υποθέσεων όσο και συναντήσεων που σας αφορούν. Το στενό περιβάλλον θα σας απασχολήσει. Υπάρχουν μικρές διέξοδοι αλλά ακόμα ο καιρός δεν είναι κατάλληλος για τις μεγάλες σας προσδοκίες. Οικονομικά πρέπει να είστε επιφυλακτικοί σε νέα ανοίγματα και γενικά μην βιαστείτε να δεσμευτείτε με υπογραφές.

Καρκίνος

Βάλτε τα δυνατά σας και μην ντροπιάσετε τον Ερμή που τόσο κόπιασε για εσάς μέχρι τώρα. Ακολουθήστε το δικό του ρυθμό και μην αντιστέκεστε, στην ταχύτητα και στην εναλλαγή των περιστάσεων. Οι οικονομικές σας δυσκολίες οδεύουν προς το τέλος τους και γρήγορα αναμένεται η πρώτη ανάσα μιας ανακούφισης. Όσοι έχετε να διευθετήσετε προσωπικά θέματα να είστε προσεκτικοί και όσοι έχετε ευθύνες στα επαγγελματικά σας να είστε συνεπείς στην διεκπεραίωση τους. Αιφνίδιες ευκαιρίες και προσφορές θα αποτελέσουν πηγή αισιοδοξίας και καλύτερης διάθεσης. Στα ερωτικά σας σκεφτείτε μακροπρόθεσμα.

Λέων

Ο Ερμής περνά στο ζώδιό σας και σας κάνει πιο απαιτητικούς, ευέλικτους, αλλά και αναγκαστικά πρακτικούς και αρκετά καταπιεσμένους στην εργασία σας. Ο Δίας από τους Διδύμους σας εμπνέει και σας υποστηρίζει. Η Αφροδίτη επουλώνει πληγές του παρελθόντος και πληθαίνει τις χαρούμενες στιγμές. Ελέγχετε τον ενθουσιασμό στην οικονομική σας διαχείριση και γίνετε προνοητικοί σε κάθε πρωτοβουλία! Ερωτικά θα υπάρχουν και καλές στιγμές, αλλά θα υπάρχουν και αντιπαραθέσεις.

Παρθένος

Αμβλύνονται για λίγο κάποιες δυσκολίες του περασμένου διαστήματος και σας δίνεται η ευκαιρία να υπερασπιστείτε τα σχέδια σας. Πολλοί θα έχετε την ευκαιρία διακοπών ή ταξιδιών μεγάλης απόστασης. Προσωπικά και οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν και θα αποτελέσουν την βασική αιτία του άγχους σας. Ευτυχώς όμως δεν θα λείψουν οι καλές στιγμές και οι πιστοί φίλοι που θα σας βοηθήσουν να τα ανταπεξέρθετε. Αισθηματικά η κατάσταση παραμένει ενδιαφέρουσα αλλά ρευστή.

Ζυγός

Ο Ερμής επηρεάζει τις φιλοδοξίες σας και κάνει το διάστημα αυτό αγχώδες για τους περισσότερους από εσάς. Πολλές προοπτικές υπάρχουν, αλλά είναι σε επίπεδο θεωρητικό, ενώ οι συζητήσεις που θα γίνουν αυτές τις μέρες θα αποδείξουν πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για εσάς. Δεν λείπουν ευκαιρίες για τακτοποίηση οικονομικών υποθέσεων σε όσους διαθέτετε την αντίστοιχη δύναμη. Στα αισθηματικά σας παραμένετε ακόμα μπερδεμένοι. Ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει αλλά δεν αποφασίζετε να κάνετε τους άλλους να το πιστέψουν. Δεν θα λείψουν οι κοινωνικές προσκλήσεις και οι ευκαιρίες ψυχαγωγίας.

Σκορπιός

Ετοιμαστείτε να ξεκουραστείτε αν δεν θέλετε το χειμώνα να είστε εντελώς έξαλλοι. Συνειδητοποιήστε την πραγματικότητα στα ερωτικά σας, υπερασπιστείτε αυτά που θέλετε και ελιχθείτε για τα δικά σας συμφέροντα. Κάτι που πρέπει να αποφύγετε είναι η απομόνωση και κάτι που πρέπει να επιδιώξετε είναι τα ταξίδια. Σας υπενθυμίζω ότι πολλά απρόοπτα έρχονται που θα σας κάνουν να εκπλαγείτε για τον ίδιο σας τον εαυτό. Μην είστε απρόσεκτοι στην διαχείριση των χρημάτων σας και μην κάνετε απερισκεψίες στη θάλασσα. Θυμηθείτε ότι η καλύτερη εκτόνωση για ένα Σκορπιό είναι οι άνθρωποι που τον καταλαβαίνουν.

Τοξότης

Αν και θερμό το καλοκαίρι, ο Άρης σας διατηρεί εξαρτημένους με την εργασία, η οποία συχνά είναι περισσότερη και λίγο άχαρη. Η Αφροδίτη βοηθά λίγο προκειμένου να ενισχύσει το ηθικό σας όταν τα γεγονότα σας απογοητεύουν ή σας κουράζουν. Το πιο σωστό τουλάχιστον για τούτο το μήνα που ξεκινά είναι να ισορροπήσετε το πρόγραμμα των υποχρεώσεων και να λειτουργήσετε με οργανωμένο ωράριο προκειμένου να είστε πιο αποδοτικοί. Ο Δίας βοηθά ώστε τα αισθηματικά σας να πηγαίνουν καλά, τουλάχιστον στην εξωτερική τους μορφή. Μέσα όμως βαθιά δεν νιώθετε ακόμα ευχαριστημένοι.

Αιγόκερως

Ο Ιούλιος ξεκινάει με ενδιαφέρον αλλά με ανακυκλούμενες θύελλες εντάσεων, με επίκεντρο τον τομέα των σχέσεων. Μια ερωτική ιστορία παίρνει μια καλύτερη πορεία, αρκετοί κάνετε μια νέα γνωριμία, ενώ άλλοι υποστηρίζεστε από έναν άνθρωπο στην υλοποίηση μιας προσδοκίας σας. Δεν θα λείψουν οι οικογενειακές σκοτούρες και το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τα πράγματα με την σειρά στον τομέα αυτό. Στο μεταξύ μια επαγγελματική τακτοποίηση είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αισθηματικά έχετε πολλές ευκαιρίες, όχι μόνο να βελτιώσετε τις σχέσεις αλλά και να βρείτε και καινούργιους ανθρώπους μέσα στους οποίους θα βρίσκετε αυτός που θα σας μείνει.

Υδροχόος

Θα σας απασχολήσουν προσωπικά και εργασιακά θέματα. υπάρχουν λύσεις και για τα δυο αρκεί να ελιχθείτε για να τις βρείτε. Η Αφροδίτη ενισχύει αρκετά την ερωτική διάθεση κάποιου προς εσάς. Όσοι βρείτε μια αξιόλογη προσφορά για ένα νέο ξεκίνημα στην εργασία διαπραγματευτείτε την, αποφεύγοντας όμως να θυσιάσετε την ανάγκη σας για διακοπές. Οικονομικά πρέπει να είστε προσεκτικοί στην διαχείριση ενώ κοινωνικά μάθετε να λέτε και μερικά «όχι» στα αιτήματα των άλλων.

Ιχθύες

Αρχίζουν όλα να βελτιώνονται χωρίς όμως να πάψουν να φυτρώνουν και μερικά καινούρια προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύονται μόλις φανερώνονται. Θα διευκολυνθείτε σε μετακινήσεις και ταξίδια, όπως σε συζητήσεις και συμφωνίες. Στο μεταξύ αποφύγετε αντιθέσεις που θα σας τεντώσουν ακόμα περισσότερο τα νεύρα και προσπαθήστε να φαίνεστε λίγο βαρήκοοι όταν οι άλλοι επιμένουν. Επειδή και τα ερωτικά σας με την ένταση με την οποία σας απασχολούν, δεν βρίσκονται στο στάδιο της άνθησης τους. Τι θα λέγατε για ήρεμες διακοπές τις επόμενες μέρες;

