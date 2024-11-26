Λογαριασμός
Δημόσιο το προφίλ του Τάιλερ Μακμπέθ στο Instagram – Δείτε τις φωτογραφίες

Στη δημοσιότητα δίνει ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη στιγμιότυπα από την καθημερινότητα του ίδιου και του ζευγαριού γενικά

Τάιλερ Μακμπέθ: Εκανε δημόσιο το προφίλ στο Instagram – Δείτε τις φωτογραφίες

O σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ, έκανε δημόσιο το προφίλ του στο Instagram, δίνοντας πλέον την ευκαιρία στο κοινό να δεις τις αναρτήσεις του και φωτογραφίες από την καθημερινότητα του ίδιου και του ζευγαριού γενικά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tyler McBeth (@tyler_mcbeth)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tyler McBeth (@tyler_mcbeth)

Η πρώτη ανάρτηση του Τάιλερ Μακμπέθ έγινε στις 29 Μαρτίου του 2014 και η τελευταία την 1η Δεκεμβρίου του 2023, από τα γενέθλια της σκυλίτσας τους, Φάρλει.

Αυτό που κάνει αίσθηση είναι ότι καμία φωτογραφία από τον γάμο του που έγινε στην Κρήτη δεν έχει δημοσιευτεί στο προφίλ του. 

Στις περισσότερες φωτογραφίες του πρωταγωνιστεί ο Στέφανος Κασσελάκης καθώς και ο σκύλος τους, αλλά υπάρχουν στιγμές και από την ζωή του Τάιλερ με φίλοςυ στη Νέα Υόρκη και διακοπές στο εξωτερικό.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tyler McBeth (@tyler_mcbeth)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tyler McBeth (@tyler_mcbeth)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tyler McBeth (@tyler_mcbeth)

Πηγή: skai.gr

Τάιλερ Μακμπέθ Στέφανος Κασσελάκης
