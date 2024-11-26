Τραγωδία σημειώθηκε σε πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο από Αίγυπτο για Γερμανία αφού μία ηλικιωμένη επιβάτιδα έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της πτήσης με τον ο πιλότο να ζητά από τον πύργο ελέγχου Ηρακλείου αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με την patris.gr, κατά τη διάρκεια της προσγείωσης του αεροσκάφους της TUI η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.

Στον αεροδιάδρομο έσπευσαν γιατροί και διασώστες οι οποίοι δυστυχώς διαπίστωσαν απλά το θάνατο της γυναίκα.

Οι 190 επιβάτες θα φιλοξενηθούν σήμερα στο Ηράκλειο και αύριο θα αναχωρήσουν για τον τελικό τους προορισμό που είναι η Γερμανία.

