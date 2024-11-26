Η εξάπλωση της ευλογιάς αιγοπροβάτων συνεχίζεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τις εστίες να έχουν φτάσει τις 220 και τον αριθμό των ζώων που οδηγήθηκαν σε θανάτωση να πλησιάζει τις 40.000 από τις 20 Αυγούστου, όταν καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στην περιοχή που μια επιζωοτία έχει τόσο μεγάλη διάρκεια και έκταση, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους, καθώς και σοβαρές οικονομικές συνέπειες στην τοπική οικονομία, λόγω της απαγόρευσης σφαγής αμνοεριφίων και του εμπάργκο στις αγορές γάλακτος από τις γαλακτοβιομηχανίες.

Παρά το γεγονός ότι το ΥΠΑΑΤ δεν έχει υιοθετήσει ακόμη τη λύση του εμβολιασμού, αυτή παραμένει μία από τις επιλογές, όπως ανέφερε ο προϊστάμενος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, Νίκος Φωτεινιάς, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής.

Ο κ. Φωτεινιάς επισήμανε ότι αν τελικά υιοθετηθεί ο εμβολιασμός, αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές κτηνοτρόφων, καθώς θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των προϊόντων γάλακτος και κρέατος σε δεύτερη κατηγορία, με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών τους και τη συρρίκνωση των εξαγωγών.

Το κύριο αίτιο αδυναμίας περιορισμού της ζωονόσου, κατά τον κ. Φωτεινιά, είναι η επιδερμική αντιμετώπιση του προβλήματος από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους και η αδυναμία τους να τηρήσουν τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

