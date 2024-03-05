Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την είσοδο του θείου της πριγκίπισσας της Ουαλίας Γκάρι Γκόλντσμιθ (Gary Goldsmith) στο σπίτι του τηλεοπτικού ριάλιτι σόου Celebrity Big Brother - το οποίο επέστρεψε χθες στις οθόνες των Βρετανών μέσω του ITV μετά από έξι χρόνια - παρακολούθησαν το βράδυ της Δευτέρας εκατομμύρια Βρετανοί τηλεθεατές, σε μια περίοδο ανησυχίας για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον.

Η πρεμιέρα του προγράμματος του ITV συνέπεσε με τη δημοσίευση στις ΗΠΑ της πρώτης φωτογραφίας της 42χρονης πριγκίπισσας εδώ και δυόμισι μήνες, στη θέση της συνοδηγού του αυτοκινήτου της μητέρας της στο Ουίνδσορ.

BREAKING: Kate Middleton spotted for first time since January hospitalization https://t.co/N8zTapbT3R — Fox News (@FoxNews) March 4, 2024

Ήταν η πρώτη εικόνα της Κέιτ Μίντλετον μετά από την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο. Η φωτογραφία ωστόσο δεν έχει προβληθεί από τα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία, τα οποία ανταποκρίνονται έτσι στην έκκληση του Παλατιού του Κένσιγκτον να μην παραβιαστεί η ιδιωτικότητα της πριγκίπισσας ενώ αναρρώνει.

Τι είπε για την βασιλική οικογένεια

Σε συνέντευξη στην εφημερίδα Sun με αφορμή την είσοδο του στο τηλεοπτικό σόου, ο 58χρονος επιχειρηματίας και αδελφός της μητέρας της Κέιτ κατηγόρησε τον πρίγκιπα Χάρι πως «πούλησε» την οικογένειά του.

«Νομίζω όλοι νιώσαμε το ίδιο με τον Χάρι που αγαπούσαμε πολύ και μετά να πουλά την οικογένειά του. Απλά φάνηκε ανάρμοστο, ειδικά με τα όσα συνέβαιναν με τη βασίλισσα. Απλώς θεώρησα πως ήταν εντελώς περιττό», είπε στη Sun ο κ. Γκόλντσμιθ.

Χαρακτήρισε δε «βλακείες» τις κατηγορίες περί ρατσισμού κατά της Κέιτ Μίντλετον που έχουν αφήσει να αιωρούνται από το περιβάλλον τους ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ.

Στο τηλεοπτικό κοινό συστήθηκε ως «θείος της μελλοντικής μας βασίλισσας», την οποία χαρακτήρισε «απλά τέλεια».

Περιέγραψε την ανιψιά του ως «όμορφη απ' έξω αλλά πιο όμορφη μέσα της και πραγματικά χαζομαμά». Για αυτό, όπως συνέχισε, τον πείραξε που ο Χάρι και η Μέγκαν της επιτέθηκαν ενώ εκείνη δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Παραδέχθηκε ότι αν η ανιψιά του παρακολουθεί την εκπομπή θα το κάνει «πίσω από τον καναπέ», ανησυχώντας για το τι θα μπορούσε να πει ο θείος της. Διαβεβαίωσε, όμως, ότι με τόσα που συμβαίνουν στη βασιλική οικογένεια και με το άγχος που προξενούν στην Κέιτ «το τελευταίο πράγμα που θα κάνω είναι να τους προκαλέσω κι άλλο άγχος».

Παραδέχθηκε πάντως ότι πως «κάθε σπιθαμή μου είναι γεμάτη με σκανδαλιά και κίνδυνο».

The Princess of Wales Uncle has entered the Big Brother house



Gary Goldsmith is officially the 2nd most embarrassing uncle in the whole family #BigBrother #GaryGoldsmith #CBBUK #CelebrityBigBrother #Kate pic.twitter.com/2v23ozSWRX — NEWS 23/5 (@NEWS23Five) March 5, 2024

Ο Γκάρι Γκόλντσμιθ δραστηριοποείται στους τομείς της πληροφορίας της τεχνολογίας και της εύρεσης εργασίας.

Το 2017 είχε καταδικαστεί διότι γρονθοκόπησε μεθυσμένος τη σύζυγό του, με αποτέλεσμα να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο και να υποχρεωθεί να παρακολουθήσει συνεδρίες με ειδικούς ψυχολόγους.

Το 2009 φωτογραφήθηκε στην Ίμπιζα να ετοιμάζει κοκαΐνη για μια ιερόδουλη.

