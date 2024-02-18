Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Είναι μια μέρα γεμάτη προκλήσεις για σας! Αισθάνεστε κάποια ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρετε προς ποια κατεύθυνση να κινηθείτε, προσπαθήσετε όμως σαν είστε ειλικρινείς στην επικοινωνία σας. Ίσως να συνειδητοποιήσετε το πόσες ευκαιρίες χάσατε τον τελευταίο καιρό από έλλειψη δράσης ή από λανθασμένους χειρισμούς και θα τα βάψετε μαύρα σήμερα. Ότι έγινε, έγινε. Κοιτάξτε μπροστά.

Ταύρος

Εκτιμήστε και αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας γι αυτό που είστε, προκειμένου να μπορέσετε στην συνέχεια να προσφέρετε και να γίνετε αποδέκτης αγάπης από τους γύρω σας. Αποβάλετε τις έγνοιες για τα μικρά και επουσιώδη και επικεντρωθείτε στα σημαντικά της ζωής σας. Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να σας δώσουν το αίσθημα της ασφάλειας που χρειάζεστε για να αντλήσετε δύναμη και να παλέψετε για ένα καλύτερο αύριο.

Δίδυμοι

Η μέρα θα σας φέρει αντιμέτωπους με κάποιες από τις φοβίες σας. Καταπολεμήστε τον πανικό και ενεργήστε με ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Αποβάλετε τις φοβίες σας που σας περιορίζουν και αφήστε το φως να μπει στην ζωή σας. Προσοχή στην ένταση με αγαπημένα πρόσωπα ή οικογενειακό περιβάλλον σήμερα! Εάν χάσετε την ψυχραιμία σας και βάλετε τις φωνές, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να χάσετε το δίκαιο σας. Με την διπλωματία θα καταφέρετε περισσότερα.

Καρκίνος

Δεν θα μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην ζωή σας εάν δεν καταφέρετε να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις σας και να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Εάν δεν τα καταφέρνετε μόνοι, υπάρχουν και οι φίλοι να σας βοηθήσουν. Κάποια μικρά και ασήμαντα ίσως προβλήματα υγείας θα σας απασχολήσουν σήμερα και θα αποδιοργανώσουν την μέρα σας.

Λέων

Αποδίδετε χωρίς δεύτερη σκέψη τα όποια προβλήματα που παρουσιάζονται στην ευθύνη των άλλων. Σήμερα θα πρέπει να ασκήσετε την αυτοκριτική σας και να δείτε τα δικά σας λάθη και το δικό σας μερίδιο ευθύνης… Τίποτε δεν είναι δεδομένο στην ζωή και σήμερα θα πάρετε για μια ακόμη φορά μια γεύση. Θα πληροφορηθείτε κάτι που δεν θα μπορείτε να το πιστέψετε…

Παρθένος

Δεν περιμένετε να σας δώσουν οδηγίες στην δουλειά σας σήμερα. Ενεργείτε αυτόβουλα και αναλαμβάνετε περισσότερες από τις ευθύνες που σας αναλογούν, κάτι που θα εκτιμηθεί και θα ανταμειφθεί εν καιρώ… Στα συναισθηματικά σας, προσπαθήστε να μην πληγώσετε άτομα που αγαπάτε. Θυμηθείτε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει… Προτιμήστε να επενδύσετε στην αγάπη, παρά στο μίσος και την κακία.

Ζυγός

Είναι μια εξαιρετική μέρα, μια και η αλήθεια θα λάμψει και θα δικαιωθείτε στα μάτια όσων δυσπιστούσαν απέναντι σας! Απολαύστε την νίκη σας και χαλαρώστε με φιλικές παρέες. Η μέρα προσφέρεται για επινίκιες γιορτές! Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί μπορεί να κερδίσατε μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο…

Σκορπιός

Αρκετά σκαμπανεβάσματα στην διάθεση σας και στα ενεργειακά σας αποθέματα θα καταγράψει η μέρα. Θα υπάρξουν στιγμές με έντονους ρυθμούς δουλειάς, αλλά και άλλες που θα θέλετε να αποτραβηχτείτε και να χαλαρώσετε… Αντιμετωπίζετε διλήμματα και μάλιστα θα πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα. Κατά βάθος ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πάρτε όμως και την συμβουλή ατόμων που εμπιστεύεστε…

Τοξότης

Κάποιες καθυστερήσεις και κάποιες αντιρρήσεις που θα σας προβάλλουν, θα σας γεμίσουν με άγχος και εκνευρισμό. Μην κολλάτε στην λεπτομέρεια, αλλά δείτε και την θέση του άλλου. Το φιλάνθρωπο πνεύμα ωστόσο ξυπνάει μέσα σας σήμερα! Δείξτε την αγάπη σας και την έμπρακτη στήριξη σας στους λιγότερο τυχερούς της ζωής.

Αιγόκερως

Είστε άτομα παθιασμένα και έχετε την τάση να ηγείστε των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω σας. Όταν τα πράγματα όμως ξεφύγουν από τον έλεγχο χρειάζεται σκέψη, στρατηγική, και όχι συναίσθημα. Οι προκλήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, καθώς και ο πόνος ή η απόρριψη. Μέσα από τις εμπειρίες αυτές όμως ανδρωνόμαστε και θωρακιζόμαστε για τα ακόμη πιο δύσκολα της ζωής.

Υδροχόος

Η εγωιστική σας συμπεριφορά μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με το περιβάλλον σας, επαγγελματικό ή οικογενειακό. Μην δημιουργείτε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν… Επαγγελματικά τουλάχιστον χρειάζεται λίγη υπομονή, μια και σύντομα θα εμφανιστούν στον δρόμο σας νέες επαγγελματικές προοπτικές και ίσως μια πρόταση για επιχειρηματική συνεργασία.

Ιχθείς

Η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία θα διαδέχονται η μια την άλλη. Η ατμόσφαιρα έχει γίνει λίγο βαριά, τόσο στον αισθηματικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Αν η συμπεριφορά των γύρω σας δεν σας αρέσει, μη γίνεστε εκρηκτικοί και ευερέθιστοι. Ερωτικά μπορεί να ξαφνιαστείτε από το ενδιαφέρον κάποιου για σας.

