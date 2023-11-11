Λογαριασμός
Πατέρας για... έκτη φορά ο διάσημος Βρετανός σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ

Ο Γκόρντον και η Τάνα είναι ήδη γονείς πέντε παιδιών

Ramsey

Πατέρας για έκτη φορά γίνεται ο διάσημος Βρετανός σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ, 57 ετών, καθώς η σύζυγός του Τάνα, 49 ετών, έφερε στον κόσμο τον γιο του Τζέσι Τζέιμς.

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ ανακοίνωσε επίσημα ότι η σύζυγός του Τάνα έφερε στον κόσμο το έκτο παιδί τους, δημοσιεύοντας μια συγκινητική φωτογραφία στην οποία φιλά το νεογέννητο γιο του στο κεφάλι καθώς η Τάνα, 49 ετών, τον σφίγγει στην αγκαλιά της.

Σε ανακοίνωσή του στο Instagram, ο σεφ είπε ότι η γέννηση ήταν ένα «καταπληκτικό δώρο γενεθλίων», καθώς τα γενέθλιά του ήταν στις 8 Νοεμβρίου.

Ο Γκόρντον και η Τάνα είναι ήδη γονείς πέντε παιδιών, και με το έκτο τους, υπάρχει… απόλυτη ισορροπία. Τρία κορίτσια και τρία αγόρια. 
 

Πηγή: dailymali.co.uk

