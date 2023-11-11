Πατέρας για έκτη φορά γίνεται ο διάσημος Βρετανός σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ, 57 ετών, καθώς η σύζυγός του Τάνα, 49 ετών, έφερε στον κόσμο τον γιο του Τζέσι Τζέιμς.



Ο Γκόρντον Ράμσεϊ ανακοίνωσε επίσημα ότι η σύζυγός του Τάνα έφερε στον κόσμο το έκτο παιδί τους, δημοσιεύοντας μια συγκινητική φωτογραφία στην οποία φιλά το νεογέννητο γιο του στο κεφάλι καθώς η Τάνα, 49 ετών, τον σφίγγει στην αγκαλιά της.



Σε ανακοίνωσή του στο Instagram, ο σεφ είπε ότι η γέννηση ήταν ένα «καταπληκτικό δώρο γενεθλίων», καθώς τα γενέθλιά του ήταν στις 8 Νοεμβρίου.



Ο Γκόρντον και η Τάνα είναι ήδη γονείς πέντε παιδιών, και με το έκτο τους, υπάρχει… απόλυτη ισορροπία. Τρία κορίτσια και τρία αγόρια.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.