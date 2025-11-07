Ο Μπρους Γουίλις φωτογραφήθηκε να κρατάει το χέρι του φροντιστή του κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας δημόσιας εμφάνισής του, εν μέσω της μάχης του με την άνοια. Ο 70χρονος σταρ του «Die Hard», ο οποίος αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022 λόγω της επιδείνωσης της υγείας του, απόλαυσε μια βόλτα στην παραλία του Λος Άντζελες και φαινόταν να είναι σε καλή διάθεση.

Ο θρύλος του Χόλιγουντ — ο οποίος έχει μετακομίσει από το οικογενειακό του σπίτι σε ένα άλλο σπίτι, όπου έχει μια ομάδα φροντιστών που τον φροντίζει 24 ώρες το 24ωρο — κρατούσε το χέρι του φροντιστή του καθώς περπατούσαν μαζί.

Η εμφάνισή του έρχεται μια μέρα μετά την παρουσία της πρώην συζύγου του, Ντέμι Μουρ, σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών αστέρων που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του στη Νέα Υόρκη. Πρόσφατα, πολλά διεθνή μέσα είχαν αποκαλύψει ότι ο 70χρονος σταρ δεν μπορεί πλέον να μιλήσει, να διαβάσει ή να περπατήσει λόγω της ταχείας εξέλιξης της μετωποκροταφικής άνοιας (FTD), μιας εκφυλιστικής νόσου του εγκεφάλου.

Ο Μπρους Γουίλις αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022, αφού διαγνώστηκε με αφασία, μια πάθηση που επηρεάζει την επικοινωνία. Στις αρχές του 2023, η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι η κατάστασή του είχε εξελιχθεί σε μετωποκροταφική άνοια (Frontotemporal Dementia), μια πιο σοβαρή νευρολογική διαταραχή που σταδιακά υποβαθμίζει την ομιλία, τις κινητικές λειτουργίες και τη συμπεριφορά.

Η μετωποκροταφική άνοια (Frontotemporal Dementia) προσβάλλει τον μετωπιαίο και τον κροταφικό λοβό του εγκεφάλου. Αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές άνοιας. Πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, η οποία οφείλεται σε νευροεκφυλιστικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου. Ενδεχομένως, είναι η πιο δύσκολη μορφή άνοιας στη διαχείρισή της. Πρωταρχικό σύμπτωμα της νόσου είναι οι διαταραχές στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα του ατόμου.

Τον Αύγουστο, η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, 47 ετών -με την οποία έχει δύο κόρες, τη Μέιμπελ, 13 ετών, και την Έβελιν, 11 ετών- δήλωσε σε συνέντευξή της ότι ο Γουίλις έχει μετακομίσει σε ένα ξεχωριστό ισόγειο σπίτι, μακριά από την κύρια κατοικία τους, όπου έχει μια ομάδα φροντιστών που βρίσκεται μαζί του συνεχώς.

