Το να είσαι με το λάθος άτομο είναι πιο μοναχικό από το να είσαι μόνος κι άλλα 29 life hacks που αξίζει να θυμηθούμε

Πολλά διαχρονικά hacks κυκλοφορούν στο Pinterest και κάποια άλλα περνάνε καθημερινά μπροστά από τα μάτια μας στο Instagram. Κάποια μας ενθουσιάζουν, τα αποθηκεύουμε και μένουν εκεί, θαμμένα, για πάντα στη λήθη, κάτω από τόνους άλλων αποθηκευμένων αναρτήσεων με συνταγές, ασκήσεις για τον αυχένα και ιδέες για ταξίδια.

Πρόσφατα οι New York Times δημοσίευσαν ένα άρθρο με τίτλο «The Greatest Life Hacks in the World (for Now)». Το άρθρο είναι κλειδωμένο, με πρόσβαση μόνο για εκείνους που έχουν έναν κωδικό για την paid της digital μορφής της εφημερίδας. Επέλεξα να μην πληρώσω τη συνδρομή για να αποκομίσω αυτή τη γνώση, αλλά να ανασύρω όλες εκείνες τις συμβουλές που με ενθουσίασαν αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια και βρήκα αποθηκευμένες στους λογαριασμούς μου στα social media.

Κράτησε ό,τι θες από αυτά, πέταξε ό,τι δεν θες αλλά ρίξε μία ματιά, μπορεί με κάτι να ταυτιστείς κι εσύ.



1. Να έχεις πάντα να πεις κάτι καλό για τους άλλους και μην στέκεσαι στην κριτική. Το να μιλάμε άσχημα για άλλους ανθρώπους καταλήγει να μας κάνει να αισθανόμαστε άσχημα με τον εαυτό μας. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι έρευνες κατά καιρούς.

2. Η ευτυχία είναι μια ικανότητα, όχι μια περίσταση – εξάσκησέ την, μην την περιμένεις.

3. Κάνε unfollow κάθε λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν σου φέρνει χαρά ή έμπνευση.

4. Ο χρόνος είναι ένα εμπόρευμα για επένδυση, όχι για ξόδεμα.

5. Κάνε unfollow τον πρώην σου. Όχι στα social, στο μυαλό σου.

6. Εάν είσαι δυσαρεστημέν@ με κάτι, άλλαξέ το. Αν δεν μπορείς να το αλλάξεις, άλλαξε τη νοοτροπία σου.

7. Κάθε φορά που αισθάνεσαι ανασφαλής, βγες έξω από τον εαυτό σου και το comfort zone σου: κάλεσε έναν φίλο για να ρωτήσεις πώς είναι, κάνε μία δωρεά σε έναν οργανισμό που σε ενδιαφέρει ή διάβασε ένα βιβλίο που σε εμπνέει. Για να μην κολλάς στην ανασφάλειά σου, άνοιξε ένα παράθυρο προς τον έξω κόσμο.

8. Τρώγε περισσότερα ολόκληρα τρόφιμα ή τροφές που δεν έχουν υποστεί καθόλου επεξεργασία όπως αυγά, φρούτα και λαχανικά.

9. Πες «ευχαριστώ για…» αντί για «συγγνώμη για…»

10. Το να είσαι με το λάθος άτομο είναι πιο μοναχικό από το να είσαι μόνος.

11. Αντικατάστησε το «Είμαι πολύ απασχολημένος για…» με το «δεν είναι η προτεραιότητά μου να…» και μετά παρατήρησε πώς ξόδευες μέχρι τώρα πραγματικά τον χρόνο σου.

12. Το «όχι» είναι μια πλήρης πρόταση.

13. Κράτησε μια λίστα στο τηλέφωνό σου με όλα τα πράγματα που σε έκαναν να γελάσεις δυνατά – ώστε να μπορείς να τη διαβάσεις όποια στιγμή το χρειάζεσαι.

14. Να θυμάσαι ότι η εμφάνιση σου δεν είναι επίτευγμα. Δεν είσαι ένα σπυράκι σου, η κυτταρίτιδα στους γλουτούς ή μερικά παραπάνω κιλά.

15. Στρώσε το κρεβάτι σου κάθε πρωί. Μην το σκέφτεσαι, απλώς κάνε το.

16. Όταν σου λείπει κάτι –είτε είναι χρόνος, ενέργεια, αγάπη ή χρήματα– δώσε περισσότερο από αυτό. Θα συνειδητοποιήσεις πόσα έχεις ήδη και στη συνέχεια θα σου έρθουν περισσότερα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά συμβαίνει.

17. Όποιον στόχο υγείας έχεις, πήγαινε για την ισορροπία και όχι την τελειότητα.

18. Να ξέρεις ότι αυτό που αγαπάς στους άλλους είναι αυτό που αγαπάς στον εαυτό σου κι αυτό που μισείς στους άλλους είναι αυτό που μισείς στον εαυτό σου.

19. Όταν αισθάνεσαι χαμηλή ενέργεια, κάνε μια βόλτα έξω στον ήλιο.

20. Σκέψου την αυτο-φροντίδα ως νοοτροπία, όχι ως λίστα υποχρεώσεων.

21. Όταν νιώθεις άγχος, κάνε το εξής: χαλάρωσε τους ώμους σου, μετά το σαγόνι σου και πάρε μερικές βαθιές αναπνοές.

22. Βάλε για κωδικό πρόσβασής μία πολύ αγαπημένη σου ημερομηνία, ώστε να πρέπει να την επαναλαμβάνεις κάθε φορά που συνδέεσαι και να χαμογελάς. Οχι, τα γενέθλια είναι πολύ προβλέψιμα.

23. Το μυστικό για να είσαι αρεστός: να κάνεις ερωτήσεις στους άλλους παρά να κάνεις δηλώσεις για τον εαυτό σου.

24. Έχει σημασία πως αφηγείσαι τα πράγματα στον εαυτό σου. Διάλεξε τη φωτεινή εκδοχή και δες τα πράγματα από αυτή τη σκοπιά. Σύντομα θα ανακαλύψεις μία νέα ζωή.

25. Φάε το άτιμο το χωνάκι παγωτού. Ή το γλυκό, ή το σουβλάκι. Απόλαυσε κάθε μπουκιά της ζωής σου και φάε με επίγνωση αντί για ανασφάλεια.

26. Αποκοιμήσου με τη σκέψη σου σε όλα τα πράγματα που πήγαν σωστά μέσα στη μέρα.

27. Έλα σε επαφή με τη φύση: περπάτησε κατά στη παραλία με γυμνά πόδια, κολύμπησε, ξάπλωσε στο γρασίδι (λέγεται γείωση. ψάξτο).

28. Απενεργοποιήσε όλες τις ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό σας. Η λήψη ειδοποιήσεων (από email, iMessages, κλήσεις, DM κ.λπ.) σημαίνει ότι βρίσκεσαι συνεχώς σε κατάσταση αντίδρασης. Πάρε πίσω τη δύναμή σου απαντώντας σε μηνύματα ή κάνοντας κλικ σε εφαρμογές μόνο όταν το θέλεις εσύ, όχι όταν το λέει το τηλέφωνό σου.

29. Μην παραπονιέσαι για την ποσότητα φαγητού στο πιάτο σου, σκέψου ότι κατάφερες να είσαι στο τραπέζι.

30. Μάθε πώς να είσαι καλ@ άνθρωπος – πραγματικά, πραγματικά καλ@ άνθρωπος. Αυτό είναι το πιο δυνατό life hack, αλλά και το πιο ξεχασμένο.

