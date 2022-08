Stranger Things... Οι μισθοί του καστ: Πώς και με πόσα χρήματα αμοίβονται οι ηθοποιοί της σειράς

Με έναν τόνο θεωριών για το τι θα ακολουθήσει, προετοιμαζόμαστε ήδη για μια νέα σεζόν με ανατροπές, τέρατα και υπερφυσικές παραδόσεις.

Με τη νέα σεζόν του Stranger Things να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του κοινού, οι διαφορές σε επίπεδο απήχησης της σειράς από το πρώτο- πιλοτικό- επεισόδιο, μέχρι και σήμερα είναι αναμφισβήτητα αλματώδεις.

Η σειρά ξεκίνησε χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες και ξαφνικά έγινε εμμονή με όλους τους θαυμαστές της να αναρωτιούνται διαρκώς τι θα συμβεί με τους αγαπημένους τους κατοίκους του Hawkins.

Σε κάθε περίπτωση το Stranger Things, από μια τηλεοπτική εκπομπή με μέτρια νούμερα εξελίχθηκε σε ένα διεθνές φαινόμενο, κάτι που αντανακλάται εύλογα και στο "άλμα" των μισθών του καστ της σειράς.

Τα ποσά πληρωμής ανά επεισόδιο για το Stranger Things είναι στο υψηλότερο επίπεδο, με αμοιβές ρεκόρ για stars όπως η Millie Bobby Brown, ο Finn Wolfhard και η Winona Ryder.

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ηθοποιών της σειράς είναι μια απόδειξη αυτού.

Παρακάτω ακολουθεί η λίστα με τα ποσά με τα οποία αμείβονται οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι και διόλου άδικα θεωρούνται πλέον τα πιο πλούσια παιδιά της τηλεόρασης.

Winona Ryder (Joyce Byers)

Αν και το καστ έλαβε μπόνους 60.000 $ αφού η σεζόν 1 έκανε τεράστια επιτυχία,έλαβαν τον ίδιο μισθό και για τη σεζόν 2.

Όταν ήρθε η ώρα για τις διαπραγματεύσεις για την 3η σεζόν, η Brown διαπραγματεύτηκε για τον μισθό της και στις συζητήσεις που είχε για την αμοιβή της, ελήφθη υπόψη ότι ο χαρακτήρας της είχε γίνει πρωταγωνιστής της σειράς με τον ρόλο της Eleven να έχει γίνει ιδιαιτέρως αγαπητός στο κοινό.

Σύμφωνα με το THR, ο μισθός της κυμαίνεται από 250.000 έως 350.000 δολάρια, με τις περισσότερες πηγές να υποστηρίζουν ότι είναι μάλλον 300.000 δολάρια ανά επεισόδιο (ή 2,4 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν).

Η Brown, η οποία έχει προταθεί για Emmy, πρωταγωνιστεί επίσης σε δύο ταινίες Godzilla, Godzilla: King of Monsters και Godzilla vs. Kong.

Έχει επίσης γίνει μοντέλο για εταιρείες όπως η Converse, η Calvin Klein και η Moncler. Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η καθαρή περιουσία της είναι 10 εκατομμύρια δολάρια.

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Σεζόν 1: 20.000 $ ανά επεισόδιο

Σεζόν 3: 250.000 $ ανά επεισόδιο

Όπως η Brown και τα υπόλοιπα παιδιά του καστ, έτσι κι ο Wolfhard, ο οποίος υποδύεται τον Mike, ξεκίνησε τη σειρά με μισθό $20.000 ανά επεισόδιο.

Παρόλο που αυτός και οι φίλοι του έλαβαν μπόνους 60.000 $ μετά την τεράστια επιτυχία της σεζόν 1, λάμβανε τον ίδιο μισθό και για τη σεζόν 2.

Ο Wolfhard, ο οποίος βρίσκεται στη «Β βαθμίδα» με τα υπόλοιπα παιδιά, διαπραγματεύτηκε αύξηση στα 250.000 $ ανά επεισόδιο ( 2 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν), για τη σεζόν 3 σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, σημαντική αύξηση σε σχέση με αυτά που έβγαζε στις δύο πρώτες σεζόν.

Ο Wolfhard πρωταγωνίστησε επίσης στο It του 2017 και είναι ο βασικός τραγουδιστής και κιθαρίστας του συγκροτήματος Calpurnia. Έχει επίσης έναν ρόλο στο It: Chapter Two, The Goldfinch, The Addams Family και Ghostbusters 3.

Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η καθαρή του περιουσία είναι 3 εκατομμύρια δολάρια.

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Σεζόν 1: 20.000 $ ανά επεισόδιο

Σεζόν 3: 250.000 $ ανά επεισόδιο

Ο Matarazzo, ο οποίος υποδύεται τον αγαπημένο του κοινού Dustin, ξεκίνησε επίσης στη σειρά με μισθό 20.000 $ ανά επεισόδιο, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά.

Έλαβε 60.000 $ μετά την επιτυχία της σεζόν 1, αλλά ο μισθός του παρέμεινε ίδιος για τη σεζόν 2. Για τη σεζόν 3, αυτός και οι υπόλοιποι ανήλικοι του Stranger Things (εκτός από την Brown, η οποία διαπραγματεύτηκε το δικό της μισθολογικό κλιμάκιο) διαπραγματεύτηκαν με 250.000 $ ανά μισθός επεισοδίου. (Με οκτώ επεισόδια στην 3η σεζόν, αυτό σημαίνει 2 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν.)

Ο Matarazzo, είχε γίνει ήδη γνωστός πριν από το Stranger Things για την καριέρα του στο Broadway και έχει καθαρά κέρδη 2 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγές.

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Σεζόν 1: 20.000 $ ανά επεισόδιο

Σεζόν 3: 250.000 $ ανά επεισόδιο

Ο McLaughlin, για τη σεζόν 3, έλαβε επίσης αμοιβή $250.000 ανά επεισόδιο, πράγμα που σημαίνει ότι κέρδισε 2 εκατομμύρια $ για την τρίτη σεζόν δεδομένου ότι εμφανίζεται σε ολόκληρη τη σεζόν των οκτώ επεισοδίων.

Ο McLaughlin έχει επίσης έναν ρόλο στο Dora and the Lost City of Gold. Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η καθαρή του περιουσία είναι 3 εκατομμύρια δολάρια.

Noah Schnapp (Will Byers)

Σεζόν 1: 20.000 $ ανά επεισόδιο

Σεζόν 3: 250.000 $ ανά επεισόδιο

Ο Schnapp, ο οποίος υποδύεται τον Byers, έβγαζε 20.000 $ ανά επεισόδιο στην πρώτη σεζόν του Stranger Things, αν και η αμοιβή του ανά σεζόν μπορεί να είναι μικρότερη από τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετέχουν στην σειρά δεδομένου ότι ο χαρακτήρας του έλειπε για μερικά επεισόδια στην 1η σεζόν.

Συνέχισε με αυτόν τον μισθό για τη σεζόν 2. (Αν και έλαβε ένα μπόνους $60.000 μετά την επιτυχία της σεζόν 1, όπως και το υπόλοιπο καστ). Για τις διαπραγματεύσεις της σεζόν 3, και αυτός διαπραγματεύτηκε την αμειβή του στα 250.000 δολάρια το επεισόδιο, πράγμα που σημαίνει ότι κέρδισε 2 εκατομμύρια δολάρια για την 3η σεζόν.

Ο Schnapp, ο οποίος έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Bridge of Spies και The Peanuts Movie, έχει καθαρά 3 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth.

