Οι διάσημοι που μολύνουν περισσότερο το περιβάλλον- Ποιο «αστέρι» βρίσκεται στην κορυφή της λίστας

Άλλη μία «διάκριση» απέσπασε η δημοφιλής τραγουδίστρια, Taylor Swift η οποία βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των διασήμων που μολύνουν το περιβάλλον περισσότερο.

Πρόκειται για τις υψηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κύρια αιτία είναι το ιδιωτικό της αεροπλάνο με το οποίο και μεταβαίνει σε διάφορες εμφανίσεις της.

Μόνο για το 2022, η ίδια έχει πραγματοποιήσει 170 πτήσεις με το προσωπικό της αεροπλάνο με αποτέλεσμα να απελυθερωθούν στο περιβάλλον οι υψηλότερες εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και να επιβαρυνθεί ακόμη πιο πολύ.

Με λίγα λόγια και για να είναι πιο κατανοητά τα πράγματα, το ιδιωτικό αεροπλάνο ήταν σχεδόν 16 ημέρες στον αέρα αν υπολιγιστεί και κατ' αυτό τον τρόπο.

Σύμφωνα λοιπόν, με επίσημη έκθεση της Yard το αεροσκάφος της διεθνούς φήμης, τραγουδίστριας είναι το πιο επιβλαβές.

Taylor Swift's Falcon 7X Landed in Albany, New York, US. Apx. flt. time 4 Hours : 17 Mins. pic.twitter.com/ytRLTCKRtN