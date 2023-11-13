Μεταξύ των ηλικιών 10 και 13, η Σακίρα είχε ήδη κερδίσει κάποια αναγνωσιμότητα στη πόλη της, τη Μπαρρανκίγια της Κολομβίας, καθώς τραγουδούσε σε τοπικές εκδηλώσεις. Εκείνη την περίοδο κυνηγός ταλέντων την ανακάλυψε και την έφερε σε επαφή με τον τον διευθυντή της δισκογραφικής εταιρείας Sony Colombia,Σίρο Βάργας.

Ο Βάργας έδειξε σεβασμό στη Σακίρα – δεν την κάλεσε ποτέ σε κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου. Αντίθετα, πιστεύοντας στο ταλέντο της, διοργάνωσε ακρόαση στην Μπογκοτά με τους διευθυντές της Sony. Η Σακίρα, τραγούδησε τρία κομμάτια και αυτό ήταν αρκετό ώστε να υπογράψει για τον πρώτο της δίσκο.

Το 1995 κυκλοφόρησε τον πρώτο επίσημο δίσκο της με τίτλο Pies Descalzos. Εγινε τεράστια επιτυχία – κυρίως στις χώρες της Λατινικής Αμερικής – και η Σακίρα, στα 18 της, ήταν πλεόν μια πραγματική σταρ.

Μάλιστα, τον Μάρτιο του 1996, ξεκίνησε τη πρώτη παγκόσμια περιοδεία της, Tour Pies Descalzos. η οποία τελείωσε το 1997.

Τον ίδιο χρόνο η Σακίρα έλαβε τρία βραβεία Billboard Latin Music Awards εκ των οποίων Άλμπουμ της Χρονιάς για το Pies Descalzos, Βίντεο της Χρονιάς για το Estoy Aqyi και Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Το σπάνιο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, είναι από το 1997. Τότε, η 20χρονη, lελαχροινή Σακίρα, καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή της Βραζιλίας, χόρεψε ένα ανατολίτικο τσιφτετέλι με φιγούρες και λίκνισμα που αργότερα την έκαναν διάσημη παγκοσμίως

20 year old shakira dancing on Brazilian TV called “Domingo Legal” in 1997 pic.twitter.com/6iPjuN9w1R — Historic Vids (@historyinmemes) January 5, 2023

