Η Σίντνεϊ Σουίνι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης μετά το προτελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του «Euphoria», με τίτλο «Rain or Shine».

Σε αυτό η Κάσι Τζέικομπς επιστρέφει σε μία από τις πιο τολμηρές σκηνές της σειράς, την ώρα που το HBO αποχαιρετά έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χαρακτήρες του: τον Νέιτ που υποδύεται ο Τζέικομπ Ελόρντι. Το επεισόδιο προβλήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου και άφησε τους τηλεθεατές με ένα από τα πιο σκοτεινά φινάλε της σεζόν, λίγο πριν από το τελευταίο επεισόδιο που έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαΐου.

Στο νέο επεισόδιο, η Κάσι έχει διαγράψει τον λογαριασμό της στο OnlyFans, προσπαθώντας να παρουσιαστεί ως «κανονική ηθοποιός», όμως βρίσκεται σε απόγνωση. Από τη μία θέλει απεγνωσμένα να αυξήσει τους followers της και από την άλλη πρέπει να βρει τα χρήματα για τα λύτρα του Νέιτ, ο οποίος έχει απαχθεί. Η κατάσταση βγαίνει γρήγορα εκτός ελέγχου, αφού ο Νέιτ δεν καταφέρνει να σωθεί και καταλήγει θαμμένος ζωντανός μέσα σε φέρετρο, πριν τον δαγκώσει φίδι, σε μία σκηνή που ουσιαστικά κλείνει τον κύκλο του χαρακτήρα του.

Όλα ξεκινούν όταν η Μάντι Πέρεζ, η οποία πλέον κινείται σαν μάνατζερ αλλά και σαν άνθρωπος που κινεί τα νήματα γύρω από την Κάσι, της κανονίζει ραντεβού με τον Ντίλαν Ριντ, ηθοποιό του «LA Nights», τον οποίο υποδύεται ο Χόμερ Γκιρ, γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ. Η Μάντι φροντίζει μάλιστα να βρίσκονται εκεί και παπαράτσι, ώστε η συνάντηση να πάρει γρήγορα δημοσιότητα. Η Κάσι οδηγεί τον Ντίλαν στο διαμέρισμά της, ποζάρει μαζί του για selfie και στη συνέχεια οι δυο τους καταλήγουν στην κρεβατοκάμαρα.

Η σκηνή μεταξύ τους είναι από τις πιο αποκαλυπτικές της σεζόν, με τη Σίντνεϊ Σουίνι να εμφανίζεται τόπλες για ακόμη μία φορά ως Κάσι. Όταν ο Ντίλαν εξαντλείται και ζητά νερό, η Κάσι βρίσκει την ευκαιρία να περάσει στο επόμενο σχέδιό της: παίρνει το κινητό του, πληκτρολογεί τον κωδικό που έχει προλάβει να απομνημονεύσει και ανεβάζει τη selfie τους στον λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας ουσιαστικά ότι εκείνη ήταν «η καλύτερη ερωτική εμπειρία» που είχε ποτέ. Η κίνησή της μπορεί να της φέρνει προσοχή και followers, όμως δεν λύνει το πραγματικό της πρόβλημα.

Ο Ναζ, ο Αρμένιος τοκογλύφος που κρατά τον Νέιτ, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα. Πετά την Κάσι πάνω σε ένα γυάλινο τραπέζι και της δίνει διορία 72 ωρών για να βρει ένα εκατομμύριο δολάρια, αλλιώς ο Νέιτ θα πεθάνει από ασιτία μέσα στο φέρετρο. Η Κάσι, που έχει ήδη αποτύχει να μαζέψει τα 550.000 δολάρια που της ζητούσαν αρχικά, στρέφεται τελικά στη Μάντι.

Εκεί το επεισόδιο δείχνει και την πιο περίπλοκη πλευρά της σχέσης των δύο γυναικών. Παρά την παλιά τους έχθρα, η Μάντι αποδεικνύει ότι δεν έχει ξεγράψει την Κάσι. Για να εξασφαλίσει τα χρήματα, πλησιάζει τον ιδιοκτήτη στριπτιτζάδικου, Άλαμο Μπράουν. Όταν εκείνος της λέει «Υπάρχουν πολλά κορίτσια εκεί έξω», η Μάντι του απαντά: «Αυτή είναι ξεχωριστή». Η φράση αυτή γίνεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του επεισοδίου, γιατί θυμίζει ότι πίσω από την προδοσία, τη ζήλια και το χάος που τις ακολουθεί, η Κάσι και η Μάντι έχουν ακόμη έναν δεσμό που δεν έχει κοπεί εντελώς.

Στο εργοτάξιο, όλες οι πλευρές συναντιούνται για την ανταλλαγή, όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περιμένει ο Ναζ. Ο Άλαμο τραβά όπλο και τον σκοτώνει, χωρίς τελικά να πληρώσει τίποτα. Μόνο που είναι ήδη αργά. Όταν η Κάσι και η Μάντι φτάνουν στο φέρετρο του Νέιτ, η μοίρα του έχει σφραγιστεί. Το φίδι έχει μπει από τον σωλήνα και τον έχει δαγκώσει, δίνοντας στον χαρακτήρα του Τζέικομπ Ελόρντι ένα από τα πιο μακάβρια τέλη που έχει δείξει ποτέ το «Euphoria».

Με αυτό το επεισόδιο, το «Euphoria» δεν ποντάρει μόνο στη γυμνή σκηνή της Σίντνεϊ Σουίνι για να προκαλέσει συζήτηση. Στήνει ένα σχεδόν γκανγκστερικό δράμα γύρω από την Κάσι, τη Μάντι και τον Νέιτ, κλείνοντας βίαια την πορεία ενός χαρακτήρα που από την πρώτη σεζόν υπήρξε από τους πιο αντιπαθητικούς αλλά και πιο καθοριστικούς της σειράς.

Πηγή: skai.gr

