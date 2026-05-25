Φραντσέσκα Σκορσέζε: Απάντησε στα τρολ που τη στοχοποίησαν μετά τον νέο της ρόλο

Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, η μικρότερη κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε, αποφάσισε να απαντήσει δημόσια στα σκληρά σχόλια που δέχτηκε στο διαδίκτυο, μετά την είδηση ότι συμμετέχει στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Mr. & Mrs. Smith».

Η 26χρονη ηθοποιός και δημιουργός μίλησε μέσα από βίντεο στο ΤικΤοκ, αποκαλύπτοντας ότι, όταν αναδημοσίευσε την είδηση για τον νέο της τηλεοπτικό ρόλο, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα κύμα χλευαστικών και προσβλητικών σχολίων, πολύ πιο έντονο από ό,τι είχε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

«Ξέρω ότι μου έχουν ανοίξει πόρτες», ανέφερε, τονίζοντας, ωστόσο, ότι προσπαθεί να δουλεύει, να δημιουργεί και να αποδεικνύει τη θέση της μέσα από τη δική της προσπάθεια. Αυτό που την ενόχλησε περισσότερο, όπως εξήγησε, δεν ήταν η κριτική για την καταγωγή της, αλλά η ευκολία με την οποία άγνωστοι άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να την προσβάλουν προσωπικά.

Η Φραντσέσκα Σκορσέζε είπε πως διάβασε σχόλια στα οποία τη χαρακτήριζαν «παχιά» και «άσχημη», ενώ κάποιοι έφτασαν στο σημείο να τη συγκρίνουν με «ψυγείο» ή να τη φωνάζουν «Μις Πίγκι». Αντί να προσπαθήσει να ωραιοποιήσει την κατάσταση, απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, λέγοντας πως γνωρίζει ότι δεν είναι «η πιο όμορφη» ή «η πιο αδύνατη» γυναίκα στον κόσμο, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να έχει καμία σημασία. Το μήνυμά της ήταν σαφές: το σώμα ή η εικόνα ενός ανθρώπου δεν είναι πρόσκληση για χλεύη.

Η 26χρονη υπογράμμισε ότι μεγαλώνοντας ως κόρη ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες όλων των εποχών, έχει μάθει να ζει με τη σύγκριση. Παραδέχτηκε πως το όνομα του πατέρα της συχνά επισκιάζει τη δική της πορεία, όμως ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν δικαιολογεί την επίθεση που δέχεται. Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα, καθώς έχει ασχοληθεί με την υποκριτική και τη σκηνοθεσία, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο νεότερο κοινό μέσα από τα χιουμοριστικά βίντεο που ανεβάζει κατά καιρούς με τον πατέρα της.

Πηγή: skai.gr

