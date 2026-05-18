Σίντνεϊ Σουίνι: Παλεύει γυμνή με πύθωνα - «Τι βλέπουμε;», αναρωτιούνται εξοργισμένοι οι θαυμαστές

Οι θαυμαστές του «Euphoria» πίστευαν πως είχαν δει πια τα πάντα. Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς του ΗΒΟ ήρθε για να τους διαψεύσει. Το έκτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν, με τίτλο «Stand Still And See», προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων στα social media.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ξανά η Κάσι, την οποία υποδύεται η Σίντνεϊ Σουίνι. Η ηρωίδα συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της στο OnlyFans, με τη Μάντι, τον χαρακτήρα της Αλέξα Ντέμι, να έχει πλέον ρόλο μάνατζερ στη νέα της διαδικτυακή «καριέρα». Στην αρχή του επεισοδίου, η Μάντι οδηγεί την Κάσι σε στριπ κλαμπ για μια σειρά από αποκαλυπτικές φωτογραφίσεις, μαζί με τη Μάτζικ, την οποία υποδύεται η Ροζαλία, και την Κίτι, την οποία υποδύεται η Άννα Βαν Πάτεν.

Η σκηνή που έκανε, όμως, τους θεατές να παγώσουν ήταν αυτή με τον πύθωνα. Η Κάσι εμφανίζεται σχεδόν γυμνή, φορώντας μόνο ένα στρινγκ, ενώ προσπαθεί να κρατήσει έναν μεγάλο λευκό πύθωνα για τις ανάγκες της φωτογράφισης. Η εικόνα, που θύμισε σε αρκετούς την εμβληματική εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με φίδι στα βραβεία του ΜΤV, έφερε αμέσως αντιδράσεις. «Τι στο καλό είναι αυτή η πλοκή του Euphoria;», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι σχολίασαν πως έχουν «κουραστεί» από την κατεύθυνση που έχει πάρει η σειρά.

Κάποιοι χαρακτήρισαν το επεισόδιο «παράξενο», ενώ αρκετοί φάνηκαν να θεωρούν ότι η σειρά του Σαμ Λέβινσον έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια. Η ηρωίδα καλείται σε οντισιόν για μια τηλεοπτική σειρά με τίτλο «LA Nights», όπου γνωρίζει την απαιτητική showrunner Πάτι, την οποία υποδύεται η Σάρον Στόουν. Η Πάτι δείχνει ενδιαφέρον για εκείνη, αλλά της θέτει έναν ξεκάθαρο όρο: αν θέλει τον ρόλο, πρέπει να διαγράψει τον λογαριασμό της στο OnlyFans.

Η Κάσι αρχικά συμφωνεί, όμως στη συνέχεια διστάζει. Προσπαθεί να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της, Νέιτ, τον οποίο υποδύεται ο Τζέικομπ Ελόρντι, αναζητώντας στήριξη. Εκείνος, όμως, δεν απαντά, καθώς βρίσκεται μπλεγμένος σε ακόμη πιο σκοτεινή ιστορία: στο προηγούμενο επεισόδιο, ο τοκογλύφος Ναζ, τον οποίο υποδύεται ο Τζακ Τοπαλιάν, του είχε κόψει το δάχτυλο του χεριού και ένα δάχτυλο του ποδιού, εξαιτίας χρημάτων που του χρωστούσε.

Τελικά, η Κάσι αλλάζει ξαφνικά στάση και διαγράφει μόνη της το προφίλ της από την πλατφόρμα. Η απόφαση μοιάζει με προσπάθεια να αρπάξει μια νέα ευκαιρία, αλλά στο σύμπαν του «Euphoria» τίποτα δεν είναι ποτέ τόσο απλό. Λίγο αργότερα, η Κάσι λαμβάνει ένα μυστηριώδες πακέτο μέσω FedEx. Μέσα βρίσκει ένα σημείωμα που της λέει να «σηκώσει το τηλέφωνο». Κάτω από το χαρτί βρίσκεται το κομμένο δάχτυλο του Νέιτ.

Η τρίτη σεζόν του «Euphoria» έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει την Κάσι και τη σχέση της με το OnlyFans. Ο Σαμ Λέβινσον, πάντως, έχει υπερασπιστεί την κατεύθυνση της ιστορίας, εξηγώντας ότι η πορεία της Κάσι στο OnlyFans συνδέεται με την ανάγκη της για αναγνώριση, χρήματα και έλεγχο σε μια ζωή που μοιάζει να καταρρέει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.