Οι διοικητές των ΗΠΑ αφήνουν σκόπιμα ορισμένους ιρανικούς πυραύλους και drones να περάσουν από τις αεράμυνές τους για να διατηρήσουν τα μειούμενα αποθέματα αναχαιτιστικών συστημάτων, αποκαλύπτει το NBC News.



«Αμερικανοί διοικητές επιλέγουν διαρκώς ποιους ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα/εκρηκτικά drones θα αναχαιτίσουν, επιτρέποντας σε ορισμένες επιθέσεις να διαπερνούν την άμυνά τους, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν το μειούμενο απόθεμα όπλων του Πενταγώνου που εμποδίζει τα βλήματα από το να φτάσουν στους στόχους τους, δήλωσαν στο αμερικανικό δίκτυο δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Με το Ιράν να έχει εκτοξεύσει σχεδόν 9.000 βλήματα από την έναρξη του πολέμου, οι διοικητές επιλέγουν πλέον να αντιμετωπίσουν μόνο απειλές που κατευθύνονται προς τα αμερικανικά στρατεύματα —αποδεχόμενοι πλήγματα σε διαδρόμους προσγείωσης, ραντάρ και αποθήκες καυσίμων, προκειμένου να εξοικονομήσουν πυραύλους Patriot, THAAD και της σειράς SM, των οποίων η αντικατάσταση απαιτεί χρόνια.

«Στοπ» στις επιθέσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να μην πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις στην Τεχεράνη, διακόπτοντας έτσι μια σειρά καθημερινών επιθέσεων που διήρκεσε σχεδόν δύο εβδομάδες, σύμφωνα με δύο πηγές του Axios που έχουν γνώση της κατάστασης.

Σύμφωνα με το Axios, η οδηγία του Τραμπ δόθηκε αφού είχε εγκρίνει καθημερινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 13 ημερών. Δεν είναι σαφές αν η εντολή του Τραμπ την Παρασκευή αποτελεί μεμονωμένο γεγονός ή αν η παύση των επιθέσεων θα συνεχιστεί. Πάντως, επιθέσεις δεν καταγράφηκαν ούτε το Σάββατο.

Η απόφαση του Τραμπ αντανακλά τόσο τη βούλησή του να δώσει περισσότερο περιθώριο στη διπλωματία όσο και την αναγνώριση ότι - εκτός αν επανέλθουν οι μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις - το τρέχον επίπεδο των αμερικανικών επιθέσεων έχει φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς του.

Αν ο Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των επιθέσεων, ο αμερικανικός στρατός μπορεί να κινητοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, σημειώνει το Axios, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να καταρτίζουν σχέδια για ενδεχόμενη επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά ο Τραμπ δεν έχει δώσει εντολές για να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφεραν οι πηγές.

Ανησυχία στην Ουάσινγκτον

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Νταν Κέιν εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν.

Την Παρασκευή, ο Κέιν εξέφρασε συγκεκριμένα ανησυχίες σχετικά με το απόθεμα πυρομαχικών των ΗΠΑ και άλλες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι New York Times, το CNN και το Fox News. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Κέιν είπε στον Τραμπ ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τις επιλογές που είχε στη διάθεσή του ο πρόεδρος, και να έχουν επιτυχία, αλλά στη συνέχεια προειδοποίησε για τις πιθανές επιπτώσεις.

Η ανησυχία για τα αποθέματα ήταν μία από τις πολλές που τέθηκαν στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανέφεραν οι πηγές.

Η εφημερίδα The Hill ανέφερε από πλευράς της ότι η προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου με το Ιράν, μαζί με το οικονομικό και ανθρώπινο κόστος που θα έχει, ανησυχεί τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

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