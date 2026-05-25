Μπιάνκα Σενσόρι: Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ προκαλεί ξανά με την αποκαλυπτική της εμφάνιση

Η 31χρονη Αυστραλή αρχιτέκτονας και σύζυγος του 48χρονου ράπερ επέλεξε για τη βραδινή έξοδο ένα ασημί κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο άφηνε ακάλυπτα τα πόδια -και όχι μόνο... 

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε ακόμη μία εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη, βγαίνοντας από το ιστορικό Chateau Marmont, στο Λος Άντζελες, μαζί με τον Κάνιε Γουέστ

Η 31χρονη Αυστραλή αρχιτέκτονας και σύζυγος του 48χρονου ράπερ επέλεξε για τη βραδινή έξοδο ένα ασημί κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο άφηνε ακάλυπτα τα πόδια -και όχι μόνο-, συνεχίζοντας το «σερί» των τολμηρών εμφανίσεων που την έχουν κάνει μία από τις πιο συζητημένες παρουσίες της διεθνούς showbiz.

Η Σενσόρι περπάτησε χέρι-χέρι με τον Γουέστ, ολοκληρώνοντας το look με nude πλατφόρμες και ένα ασορτί ασημί πλεκτό πανωφόρι με κρόσσια, το οποίο φορούσε χαλαρά πάνω από το αποκαλυπτικό κορμάκι. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το ζευγάρι εθεάθη στο γνωστό στέκι του Χόλιγουντ τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά από φωτογράφιση και δείπνο.

Η Μπιάνκα Σενσόρι έχει χτίσει πλέον τη δημόσια εικόνα της γύρω από μία αισθητική που κινείται στα όρια της πρόκλησης, με διάφανα υφάσματα, κορμάκια, ελάχιστα ρούχα και θεατρικές εμφανίσεις στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ. Παρά τις φήμες που κατά καιρούς θέλουν τον Κάνιε Γουέστ να έχει τον πρώτο λόγο στις ενδυματολογικές της επιλογές, η ίδια η Σενσόρι έχει διαψεύσει ότι λειτουργεί υπό πίεση. 

Σε συνέντευξή της στο «Vanity Fair» τον Φεβρουάριο του 2026, ξεκαθάρισε πως δεν θα έκανε κάτι που δεν ήθελε, τονίζοντας ότι τα looks της είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τον σύζυγό της και όχι επιβολής. Μάλιστα, παρομοίασε τη σχέση τους με εκείνη που θα μπορούσε να έχει κάποιος με έναν μεγάλο σχεδιαστή μόδας, λέγοντας ουσιαστικά πως, αν κάποιος ήταν παντρεμένος με τον Βερσάτσε, θα δεχόταν φυσικά τη γνώμη του για ένα φόρεμα. Η Μπιάνκα Σενσόρι και ο Κάνιε Γουέστ παντρεύτηκαν το 2022, την ίδια χρονιά που οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο του ράπερ από την Κιμ Καρντάσιαν. 

