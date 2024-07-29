Το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Δουβλίνου απέσυρε τη φιγούρα της Σινέντ Ο' Κόνορ μετά από αντιδράσεις μελών της οικογένειάς της και μέλη του κοινού ότι δεν της μοιάζει καθόλου.

Τα αποκαλυπτήρια του κέρινου ομοιώματος της αείμνηστης τραγουδίστριας έγιναν την περασμένη εβδομάδα και συνέπεσαν με την πρώτη επέτειο του θανάτου της.

Ο αδερφός της Σινέντ Ο' Κόνορ, Τζον Ο' Κόνορ, δήλωσε στο RTÉ ότι δεν γνώριζε ότι είχε παραγγελθεί το κέρινο ομοίωμα, λέγοντας ότι «σοκαρίστηκε» από την «αποκρουστική» φιγούρα.

«Όταν το είδα στο διαδίκτυο σοκαρίστηκα. Σκέφτηκα ότι έμοιαζε με κάτι μεταξύ κούκλας και κάτι από τα Thunderbirds. Νόμιζα ότι στη Σινέντ θα της άρεσε πολύ να δείχνει ωραία και αν υποτίθεται ότι ήταν μια αναπαράσταση της όταν έκανε το "Nothing Compares 2 U", απλά δεν της μοιάζει καθόλου. Νομίζω ότι ήταν απαίσιο» είπε.

Ο διευθυντής του Μουσείου Πάντι Ντάνινγκ (προσωπικός φίλος της Σινέντ) ζήτησε συγγνώμη από τον Τζον και υποσχέθηκε να διορθώσει τα πράγματα. «Πρέπει να το κάνουμε καλύτερο» παραδέχτηκε.

The new Sinead O'Connor wax work looks like they just found an old mannequin in a skip and said, yep that will do.

The absolute hack of it. pic.twitter.com/38L54uNKny — Caolán Mc Aree (@Caolanmcaree) July 25, 2024

«Αναγνωρίζουμε ότι η απεικόνιση δεν ανταποκρίνεται στα υψηλά μας πρότυπα ή τις προσδοκίες των αφοσιωμένων θαυμαστών της Σινέντ» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μουσείου. «Ακούσαμε προσεκτικά τις αντιδράσεις και συμφωνούμε ότι η φιγούρα δεν αποτυπώνει πλήρως τη μοναδική παρουσία και την ουσία της Σινέντ, όπως σκοπεύαμε» σημειώνεται.

Η ομάδα του Μουσείου συνεδρίασε και και αποφάσισε να αποσύρει το κέρινο ομοίωμα της Ιρλανδής τραγουδίστριας, παραδεχόμενη ότι «μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο» και δεσμευόμενη να δημιουργήσει μια «πιο ακριβή αναπαράσταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.