Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η δύσκολη εποχή συνεχίζεται ρίχνοντας το βάρος των εξελίξεων στις σχέσεις σας με αγαπημένα πρόσωπα. Ο Ιούλιος δίνει τη σκυτάλη του χρόνου στον Αύγουστο μέσα από ποικίλα γεγονότα που ανατρέπουν συμφωνίες και αλλάζουν προγράμματα. Κινηθείτε μεθοδικά και διαλλακτικά, αξιοποιήστε τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες, ζητήστε τη δέουσα πίστωση χρόνου και αποφύγετε αντιθέσεις τόσο στην αισθηματική σας ζωή όσο και στον επαγγελματικό χώρο.

Ταύρος

Και αυτή η εβδομάδα απαιτεί προσοχή στη διαχείριση των υποθέσεων και στον έλεγχο των εξόδων σας. Προσέξτε το παιχνίδι των εντυπώσεων που παίζεται αυτή την στιγμή στον οικονομικό τομέα. Όσο και αν κάποιος ή κάτι σας καλύπτει, αποφύγετε να κάνετε έξοδα ή κινήσεις που θα είχαν ασύμφορη έκβαση μετά. Υπερασπίστε το αντικείμενο της δουλειάς σας, επιδεικνύοντας συνέπεια στις ευθύνες που συνεπάγεται. Όσοι μετακινηθείτε, οργανώστε το πρόγραμμά σας υπολογίζοντας σε ενδεχόμενες μετατροπές που θα επέβαλαν κάποια γεγονότα.

Δίδυμοι

Η αλλαγή του μήνα σας βρίσκει σε μια έντονη κινητικότητα. Αποφύγετε υπερβολές στη συμπεριφορά σας και υποσχέσεις που δεν θα μπορέσετε να τηρήσετε. Επίσης, προσέξτε τη συμπεριφορά σας, αποφεύγοντας προκλητικές συμπεριφορές προς αυτούς τους δυο τομείς. Διατηρήστε μια σειρά προτεραιοτήτων και μην παρασύρεστε από τη γοητεία άλλων, από ευχάριστες συζητήσεις και ονειροπόλες στιγμές. Αυτό είναι το τελευταίο δύσκολο στάδιο για εσάς. Μην σταματάτε στην ψευδαίσθηση και μπείτε πιο βαθιά στη ρεαλιστική πραγματικότητα.

Καρκίνος

Η κατάσταση γύρω σας είναι ρευστή, εξελίξεις σημειώνονται στις σχέσεις και στις συναλλαγές σας και φρόνιμο είναι να αποφύγετε λάθη επιλογής ή λάθη διαχείρισης σε οποιοδήποτε τομέα που από μόνος του θεωρείται σημαντικός για εσάς τώρα. Διορθώστε ότι πήγε στραβά την προηγούμενη εβδομάδα και φανείτε ψύχραιμοι σε στιγμές που ένα γεγονός δημιουργεί αναστάτωση γύρω σας. Υπερασπίστε σχέσεις στοργής και εργασίας και μεταθέστε ριψοκίνδυνα εγχειρήματα για μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Λέων

Σας δίνεται η ευκαιρία να ανασυγκροτήσετε τις δυνάμεις σας προκειμένου να αντιμετωπίσετε ένα καταιγιστικό Αύγουστο. Ανεφοδιαστείτε όπου είχατε απώλειες και προσπαθήστε να διατηρήσετε βασικές ισορροπίες στους τομείς των σχέσεων και των συναλλαγών σας. Μην παρασύρεστε από εντυπώσεις της στιγμής και από μνήμες του παρελθόντος. Η περίοδος έχει κακοτοπιές που δεν φαίνονται και στις οποίες δεν σας συμφέρει να πέσετε. Μην αμελείτε τις υποχρεώσεις σας και μην τάζετε «λαγούς και πετραχήλια» σε κάποιους που θέλετε να κατακτήσετε.

Παρθένος

Στην καρδιά του καλοκαιριού θα σας απασχολήσουν ποικίλα θέματα επαγγελματικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Ακόμα και όσοι λείπετε σε διακοπές θα έχετε έγνοιες και ανησυχίες. Όπως και οι υπόλοιποι του μεταβλητού σταυρού έτσι και εσείς περνάτε ένα δύσκολο στάδιο. Τόσο τις τελευταίες μέρες όσο και τον προσεχή μήνα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Όσο αφορά τα αισθηματικά σας φανείτε προσεκτικοί και μην παρασύρεστε ούτε από μια ενδεχόμενη δοκιμασία ούτε ακόμα και από μια ενδεχόμενη πρόταση γάμου. Προέχει να μην χάσετε την ψυχραιμία σας είτε απέναντι στο ευχάριστο είτε απέναντι στο δυσάρεστο.

Ζυγός

Προσπαθήστε να κινηθείτε με βάση τη λογική και όχι το συναίσθημα και όσο και αν σας δελεάζει η εποχή του καλοκαιριού οι προοπτικές να καλύψετε αυτά που θέλετε είναι περιορισμένες. Φανείτε λιτοί στα έξοδα σας και μην αφήνετε τα γεγονότα να σας παρασύρουν σε επιλογές ή αποφάσεις τις οποίες δεν θα παίρνατε κάτω από άλλες συνθήκες. Όσοι εργάζεστε φανείτε συνεπείς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αξιοποιήστε τις ευκαιρίες που βοηθούν το εισόδημα σας ή την κινητικότητα της δουλειάς σας.

Σκορπιός

Στο τέλος του Ιουλίου και στο ξεκίνημα του Αυγούστου θα σας απασχολήσει η δουλειά σας και κάποιες έκτακτες κοινωνικές υποχρεώσεις. Επεισοδιακά προβλέπονται και τα ερωτικά σας καθώς κάποιοι άνθρωποι αγωνίζονται ή επινοούν τρόπους για να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον σας προς αυτούς. Μην αφήνετε τα γεγονότα να σας διαλύσουν συναισθηματικά και τους άλλους να επιβάλουν την δική τους γνώμη στις δικές σας σκέψεις. Προσπαθήστε να είστε ρεαλιστές στην διαχείριση των χρημάτων σας και μην πιστεύετε σε θαύματα ή σε ουράνιες σωτηρίες όσον αφορά αυτόν τον τομέα.

Τοξότης

Οι επόμενες μέρες είναι επεισοδιακές με επίκεντρο τον τομέα των σχέσεων σας σε όλη το εύρος της γκάμας του. Έτσι λοιπόν προσέξτε ιδιαίτερα πως θα αντιμετωπίσετε τα αγαπημένα πρόσωπα της ζωής σας, εκείνους που σας καταπιέζουν επαγγελματικά, τους φίλους σας και κυρίως τους παράγοντες της κοινωνικής σας ζωής η οποία συντηρεί με έμμεσο τρόπο τις φιλοδοξίες σας. Δεν επιτρέπονται λάθη αλλά ούτε και υπερβολές σε οποιαδήποτε συμπεριφορά, είτε αγάπης είτε αντιπαλότητας. Όσοι έχετε επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις έχετε λίγο αμελήσει, κάποιο γεγονός θα επιστρατεύσει την προσοχή σας προς αυτές αναγκαστικά.

Αιγόκερως

Όσοι δεν εργάζεστε εντατικά αυτή την περίοδο είτε γιατί οι άλλοι λείπετε σε διακοπές είτε γιατί οι ανάγκες του ελεύθερου επαγγέλματος σας είναι μεγάλες, φροντίστε τουλάχιστον να ξεκουραστείτε με σκοπό τον ανεφοδιασμό των δυνάμεων σας τον επόμενο μήνα. Επεισοδιακή θα αποδειχτεί και η αισθηματική σας ζωή καθώς ένα ευμετάβλητο κλίμα δεν θα ταιριάζει στο χαρακτήρα σας. Όσοι μετακινηθείτε ή ταξιδέψετε διατηρήστε εναλλακτικές λύσεις στην εκδοχή που ένα γεγονός ανατρέψει το πρόγραμμα σας.

Υδροχόος

Συμπαθητικές φαίνεται να είναι οι μέρες αυτές αλλά ο κίνδυνος δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Ένα αιφνίδιο γεγονός ενδέχεται να διαταράξει τις σχέσεις σας με τους άλλους. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς να ζήσετε προκαταβολικά αυτή την διαταραχή και εδώ θα πρέπει να φανείτε συνετοί και ψύχραιμοι. Εκείνο που κυριαρχεί είναι η ασάφεια και η ρευστότητα και εκείνο που δεν σας επιτρέπεται λάθη εκτίμησης ή βιαστικές πρωτοβουλίες. Εργασιακά και οικονομικά να είστε προσεκτικοί, μεταθέτοντας περισσότερο φιλόδοξα σχέδια να εκπληρωθούν το προσεχές φθινόπωρο.

Ιχθύς

Η αισθηματική σας ζωή εξακολουθεί να είναι έντονη και για αρκετούς περιπετειώδης. Κάποιοι άνθρωποι διαφωνούν σταθερά μαζί σας και για αυτό πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το πρόγραμμα την συμπεριφορά και τα σχέδια. Όπως και τα άλλα μεταβλητά ζώδια έτσι και σεις περνάτε το στάδιο των δυσκολιών από το οποίο μπορείτε να βγείτε αλώβητοι αν πλοηγήσετε τον εαυτό σας τα νεύρα σας και μαζί τα συμφέροντα σας σωστά, αποφεύγοντας σκοπέλους και «επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα». Προσοχή, λοιπόν, παντού και επιστρατεύστε, μεταξύ των άλλων, τη γνωστή αμυντική τακτική του ζωδίου σας, η οποία δεν είναι άλλη από τη σιωπή.

Πηγή: skai.gr

